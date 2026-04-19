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全國商業總會理事長許舒博明（20）日將召開以「產業界對中國近期惠台政策措施之看法」為題的記者會，並動員旅行、旅館、食品、糕餅、水果、遊覽車等7大公協會代表出面表態，對此，交通部觀光署以四點回應了。以下為交通部觀光署的回應：一、4月12日中國發布十項涉台措施，其中第10項「推動恢復上海市及福建省居民赴台個人遊試點」，受到觀光旅遊業界的關注，部分業者受邀出席商總記者會，據相關資訊指出，與中國方面透過直接及間接的施壓不無關聯。二、中國遊客來台無論是團體或個人旅遊，屬兩岸旅遊協議議定事項，須經觀光小兩會就相關事項協商後實施。惟中國方基於政治理由，在2019年8月片面中止中國遊客赴台自由行，並大幅縮減中國遊客赴台團體旅遊，此等將中國遊客赴台旅遊「政治化」、「工具化」、說停就停的操作，不僅傷害兩岸正常交流，並造成我方業者巨大損失。三、近日中國片面宣布將「推動恢復上海市及福建省居民赴台個人遊試點」，再次證明將單純的兩岸觀光交流「政治化」、「工具化」。交通部觀光署為確保兩岸觀光交流健康有序，重申恢復中國遊客來台無論團體旅遊或自由行，皆應由觀光小兩會就旅遊安全、品質、穩定性及公平性等事項，進行協商，作出妥適安排。四、政府以務實態度處理兩岸觀光事宜，以確保旅遊安全及產業利益。政府亦呼籲觀光旅遊業界要抗拒不當壓力，避免重蹈覆轍，要和政府站在一起，共同呼籲、要求中方儘速與我政府展開協商，才能維護旅遊秩序及業者利益，確保兩岸觀光交流健康有序發展。