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信驊、穎崴兩家公司登上股價上萬元企業，股價超過千元的公司也有48家，是歷史性的新里程碑。

點名十檔 AI 題材相關黑馬個股，包括：

台光電：在金融海嘯的時候，股價一度跌至4.36元，現在跑到3950元，市值1.363兆，打敗廣達，富邦金，登上第六大，台光電現在是全球最大的高階銅箔大廠。

智邦：股價一度跌至4.98元，現在跑到2110元，市值1.1615兆，成為市值第九大企業，智邦的交換器在資料中心扮演重要角色。

欣興：ABF載板欣興，股價慘的時候只剩下10.05元，這回漲到660元，市值跑到1.013兆元，成為最後一家進入兆元的企業，昔日的印刷電路板幾乎淪為夕陽產業，工廠幾乎全數外移，謝金河說，這次AI大浪，讓整個印刷電路板產業都翻身。

廣達，緯穎，奇鋐飛上枝頭。 奇鋐：

鴻勁：一上市就一鳴驚人，股價跑到4895元，市值站上8096億元。

致茂：他指出，這家公司1984年創業，交大畢業的黃欽明夥同三個同學創業，從精密電子量測起家，「我認識黃董逾卅年，他一直很低調，去年這個時候，股價只有220元，這次搭上半導體測試的列車，股價大漲到2250元，這種大漲連他都驚嘆！」致茂現在是最接近兆元門檻的企業。

台股近年不斷攀高，近日總市值更上升至4.14兆美元，超越英國股市成為全球第七大。財信傳媒董事長謝金河指出，不知不覺，台灣已創造出13家市值逾兆元的企業，很多昔日股價平平、市場很少關注的公司，在這一波AI大浪中奮起！並點名10檔黑馬股，不少昔日銅板價，如今股價已飆破上千元。謝金河在臉書上發文指出，產業結構正發生結構性轉變。最明顯的變化在於權值股排名，除了大家耳熟能詳的台積電，台達電外，這回聯發科超車鴻海，把鴻海打落第四，第五名是日月光，過去一年從7000億左右衝到2兆元，這也是奇葩，也代表封測產業的盛世時代。他進一步指出，AI帶動的伺服器，水冷，液冷，也讓最慘的時候，股價剩下9元，現在跑到2515元，市值到9377億元。謝金河認為，台灣站在AI軍備競賽的最前緣，很多企業被推到浪尖上，大浪來襲，企業要利用這個機會招募更多人才，投入更多資金在研發，把競爭優勢拉出來，公司股價才不會變泡沫。