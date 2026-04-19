中央氣象署預報員鄭傑仁表示，本周前半段天氣穩定炎熱，周一至周三（4月20日至4月22日）各地多雲到晴，高溫上看30度，周四、周五（4月23日至4月24日）鋒面通過，各地降雨機率大增，周六（4月25日）仍受影響，全台降雨持續，下周日（4月26日）東北季風減弱後，天氣才會逐漸回穩轉晴。
明天天氣晴到多雲 高溫飆破30度
氣象署預報員鄭傑仁指出，周一全台高溫炎熱、晴到多雲，北部、宜蘭早晚低溫18至20度，其它地區21至23度，白天高溫在西半部30至32度，東半部27至29度，僅花東、恆春半島有局部短暫陣雨，宜蘭山區有零星短暫陣雨，午後高屏、中南部山區有零星短暫陣雨。
周二水氣略增 周四後全台有雨
鄭傑仁說明，周二水氣稍微增加，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區將有零星短暫陣雨，其它地區多雲到晴；周三全台又回到晴到多雲的天氣，只有台東、恆春有零星短暫陣雨，午後大台北、南投、宜花、山區要注意零星短暫陣雨，不過影響不大。
鄭傑仁提醒，下一波鋒面將在周四、周五通過台灣，伴隨東北季風增強，台中以北全天不定時有短暫陣雨、雷雨，南台灣也會有局部短暫陣雨或雷雨；周六鋒面遠離，但東北季風、華南雲雨區東移加成，中南部普遍有短暫陣雨、雷雨，北台灣和東半部則有局部短暫陣雨。
下周日天氣回穩 一周氣溫出爐
鄭傑仁提及，下周日東北季風才會減弱，各地水氣減少，回歸多雲到晴的天氣，僅東部和恆春半島有零星短暫陣雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。
氣溫方面，周四北部、宜花23到30度，中南部、台東32至34度；周五、周六下雨影響，北部、宜花高溫降到24至27度，中部26至28度，南部、台東28至31度，下周日天氣轉好後，西半部29至31度，東部27至29度。
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氣象署預報員鄭傑仁指出，周一全台高溫炎熱、晴到多雲，北部、宜蘭早晚低溫18至20度，其它地區21至23度，白天高溫在西半部30至32度，東半部27至29度，僅花東、恆春半島有局部短暫陣雨，宜蘭山區有零星短暫陣雨，午後高屏、中南部山區有零星短暫陣雨。
鄭傑仁說明，周二水氣稍微增加，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區將有零星短暫陣雨，其它地區多雲到晴；周三全台又回到晴到多雲的天氣，只有台東、恆春有零星短暫陣雨，午後大台北、南投、宜花、山區要注意零星短暫陣雨，不過影響不大。
鄭傑仁提醒，下一波鋒面將在周四、周五通過台灣，伴隨東北季風增強，台中以北全天不定時有短暫陣雨、雷雨，南台灣也會有局部短暫陣雨或雷雨；周六鋒面遠離，但東北季風、華南雲雨區東移加成，中南部普遍有短暫陣雨、雷雨，北台灣和東半部則有局部短暫陣雨。
鄭傑仁提及，下周日東北季風才會減弱，各地水氣減少，回歸多雲到晴的天氣，僅東部和恆春半島有零星短暫陣雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。
氣溫方面，周四北部、宜花23到30度，中南部、台東32至34度；周五、周六下雨影響，北部、宜花高溫降到24至27度，中部26至28度，南部、台東28至31度，下周日天氣轉好後，西半部29至31度，東部27至29度。