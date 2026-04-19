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翡翠水庫長期支援台電發電，每年約5億公噸水為此流進大海，且售電費率偏低，導致市庫收益減少，2024年遭監察院糾正。台北市翡翠水庫管理局去年函文台電，要求收「耗水補償費」，且簽約遭拒，台北翡翠水庫管理局日前表示，未來不再支援發電，未來也將轉型綠電尋求自售，此舉卻引發綠營抨擊。翡管局今（19）日表示，針對翡翠水庫支援台電緊急水力發電所涉及之水資源利用及補償，翡管局已七度正式函請台電公司正視監察院查核意見，並多次邀請台電進行議約，惟迄今仍未獲具體回應。翡管局發布新聞稿表示，監察院113年糾正案，指出品質良好的翡翠水源若專為發電而放水，發電後即流向大海，仍有檢討空間。對於外界所稱「發電後的水仍可供下游其他用水需求」，翡管局說明，翡翠水庫下游攔河堰本質上並非水庫，平時即維持高水位運作，並無足夠庫容可蓄存額外因發電所釋出的水量，因此大量放流之水多直接排入河川，最終流向大海，難以有效再利用。對於所謂「地方政府無權徵收耗水費」，翡管局表示，這對於事實有所混淆；事實是，翡管局基於監察院查核意見，參考經濟部所訂的耗水補償費率，研擬建立合理補償機制，並七度函文請台電正視監察院查核意見收購費率偏低、也多次邀請台電進行議約，但台電仍拒絕議價。翡管局強調，水資源為珍貴民生資產。當前臺灣中南部多座水庫蓄水情勢吃緊，其中曾文水庫蓄水量偏低、有見底的風險，更凸顯台灣水資源保育與合理運用的重要性。翡管局籲請中央及相關單位正視珍貴民生水資源的價值。