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▲高雄市政府勞工局舉辦薪動高雄職得幸福大型徵才活動，求職民眾踴躍到場應徵。(圖／高雄市政府勞工局提供)

▲高雄市政府勞工局舉辦薪動高雄職得幸福大型徵才活動。(圖／高雄市政府勞工局提供)

▲高雄市政府勞工局舉辦薪動高雄職得幸福大型徵才活動。(圖／高雄市政府勞工局提供)

高雄市政府勞工局18日，在高雄中學體育館，舉辦薪動高雄職得幸福大型徵才活動，有超過50家廠商，提供逾1800個工作機會，求職者手持履歷穿梭各企業攤位間，搭配即時的就業獎勵服務，展現一站式高效求職媒合動能，現場氣氛熱絡，經統計總投遞履歷達560人次，初步媒合率為54%，活動順利圓滿。高雄市政府勞工局薪動高雄職得幸福大型徵才活動，是由勞工局局長江健興主持，訓練就業中心主任宋世宏、副主任羅永新，以及超過50家廠商設攤徵才。高雄市政府勞工局局長江健興表示，此次薪動高雄職得幸福大型徵才活動，職缺涵蓋製造、科技、運輸、餐飲及各服務業，其中鴻海精密工業公司、長興材料工業公司、華泰電子公司、一卡通票證公司、全聯實業公司等廠商設攤位，吸引許多求職者前來面試。江健興說，勞工局為進一步協助各就業族群順利進入職場，也在現場設置「青年職得好評」、「五五找頭路」、「婦女再就業」及「勞工就業通」等就業諮詢專區，由專人提供即時說明與個別評估，以協助青年、中高齡者、二度就業婦女及受影響失業者掌握適合的獎勵補助資源，提升就業成功率。江健興指出，勞工局舉辦聯合徵才活動，以促進企業與求職者媒合，並透過各項就業獎勵措施，提高民眾就業意願，以協助不同族群順利投入職場，同時又滿足企業用人需求，達成勞資雙贏，勞工局未來將持續推動各項徵才活動及就業服務措施，以提供民眾更多元的就業機會。