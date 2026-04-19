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桃園34隻緬因貓被救出！第二波認養4/23抽籤

▲桃園動保處在中壢區查緝一處非法養殖場，成功救出34隻健康狀況不佳之緬因貓。（圖／動物保護資訊網）

桃園品種貓登記認養第二波懶人包

4月23日開放認養5隻緬因貓名單

▲4月23日開放抽籤認養的塗塗。（圖／桃園市動物保護教育園區）

▲4月23日開放抽籤認養的Boss。（圖／桃園市動物保護教育園區）

▲4月23日開放抽籤認養的松松。（圖／桃園市動物保護教育園區）

▲4月23日開放抽籤認養的金毛。（圖／桃園市動物保護教育園區）

▲4月23日開放抽籤認養的菲菲。（圖／桃園市動物保護教育園區）

可愛的貓星人正在找家！桃園市政府動物保護處在3月22日查緝一間違法貓舍，救出34隻緬因貓，並讓牠們身體恢復健康後，逐步開放認養。4月23日（週四）將有第二波一共5隻可愛貓咪將開放認養抽籤，飼主資格、抽籤地點貓咪外觀、年齡等條件也都出爐了！桃園市政府動物保護處在3月21日接獲新竹市浪愛傳遞貓狗TNVR協會理事長邵柏虎（虎哥）情資，於隔日前往中壢區查緝一處非法養殖場，成功救出34隻健康狀況不佳之緬因貓。動保處帶回這些貓咪之後，持續給予醫療支援、照護，4月開始陸續讓健康狀況較佳的貓咪開放認養，4月10日第一波有10隻貓咪已經找到新家，而第二波5隻貓咪則將在4月23日週四當天開放抽籤認養。不過，緬因貓除了本身身價昂貴之外，作為大型貓，成年後的體重可以輕鬆達到 7 至 10 公斤以上。緬因貓的食量自然也是一般貓咪的 2 到 3 倍起跳，每個月的伙食開銷相當可觀，還要考量後續潛在的龐大醫療費用。既然愛牠，就必須給予穩定且高品質的照顧！因此，在被緬因貓的盛世美顏迷倒、準備衝動帶回家之前，飼主們務必先冷靜審視自身的條件是否充足。動物編號：20260415002性別：公毛色：其他黑白灰入園體型：大型(6個月以上已能絕育，體重約4~8公斤)動物編號：20260415003性別：母毛色：灰黑灰入園體型：中型(6個月以上已能絕育，體重約2~4公斤)動物編號：20260415004性別：母毛色：灰黑灰入園體型：中型(6個月以上已能絕育，體重約2~4公斤)動物編號：20260415005性別：母毛色：灰黑灰入園體型：中型(6個月以上已能絕育，體重約2~4公斤)動物編號：20260415006性別：母毛色：灰入園體型：中型(6個月以上已能絕育，體重約2~4公斤)