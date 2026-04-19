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今日東北樂天金鷲在主場迎戰千葉羅德海洋，台灣好手宋家豪在八局時雙方平手時登板拆彈，在一出局滿壘登板的宋家豪，雖然投出了一次三振，但也被擊出一支安打，因此丟掉分數，讓羅德取得領先。宋家豪登板的第一打席，寺地隆成先是擺出短棒做干擾，隨後積極攻擊，擊出左半邊強勁飛球，游擊手村林一輝無法乾淨接殺，讓羅德取得超前分，下一棒面對代打藤岡裕大雖然順利用三振取得局數，但隨後被友衫篤輝擊出安打失掉兩分。宋家豪本季累積八場登板，完成6.2局的投球，投出四次三振，合計僅有1分責失分。本季令人印象深刻的登板是在4月15日對陣福岡軟銀鷹的比賽中，於第7局1出局一、三壘有人的危機時臨危受命，僅用1球便讓打者今宮健太擊出外野飛球出局，並靠著隊友辰己涼介精準回傳本壘完成助殺，成功化解失分危機。隨後因隊友在 8 局上開轟逆轉，讓他幸運奪下勝投，成為日職史上第 49 位、更是台灣第一位達成「1 球勝」紀錄的投手。