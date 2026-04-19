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伊朗18日宣布荷姆茲海峽再度關閉，海峽週日仍處於封鎖狀態，在伊朗與美國對峙之際，伊朗國會議長強勢表示，儘管談判已有進展，但最終和平協議還差得遠。根據法新社報導，在巴基斯坦舉行的美伊高層談判未能達成協議後，調解努力仍在持續。伊朗表示，在美國解除對伊朗港口的封鎖前，不會重新開放這條關鍵的海上貿易航道。伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）週六晚間在電視演說中表示，與華盛頓的談判已有進展，「但仍存在許多分歧，一些根本性問題仍未解決，我們距離最終討論仍然很遠」。為期兩週的停火協議預定於週三到期，除非獲得延長。美國總統川普表示，與伊朗之間正在進行「非常良好的對話」，但同時警告伊朗不要試圖「勒索」美國。週五，在以色列與伊朗盟友真主黨於黎巴嫩的戰爭暫時停火後，伊朗曾宣布開放荷姆茲海峽這條全球約五分之一的石油與液化天然氣通常經此運輸。該消息一度引發全球市場樂觀情緒，並使油價大幅下跌。然而，川普堅持美國將持續封鎖伊朗港口直至達成最終協議，德黑蘭又改變立場。卡利巴夫表示，「如果美國不解除封鎖，荷姆茲海峽的通行必然會受到限制。」川普指控伊朗近期舉動「有點耍花樣」，並警告德黑蘭不要透過反覆開關海峽來「勒索」，他宣稱，「我們正在進行非常好的對話」。伊朗革命衛隊警告，任何未經允許試圖通過海峽的行為，「將被視為與敵人合作，違規船隻將成為打擊目標」。航運追蹤數據顯示，週六清晨在短暫重新開放期間，曾有少數油氣運輸船通過海峽，但其他船隻隨後撤退，到了下午晚些時候幾乎沒有船隻通行。週日早晨，波斯灣入口似乎完全停滯，追蹤數據顯示海峽內已無船舶活動。前一天發生的三起事件顯示，任何試圖通過的行動都充滿危險。英國海事安全機構表示，革命衛隊曾向一艘油輪開火；安全情報公司Vanguard Tech則稱，該部隊威脅要摧毀一艘正撤離波斯灣的空載郵輪。第三起事件中，英國機構表示收到報告，一艘船隻「被不明飛行物擊中」，造成貨櫃損壞，但未引發火災。印度外交部表示，已召見伊朗大使，就兩艘懸掛印度國旗船隻在海峽遭遇「射擊事件」提出抗議。重大僵局在於伊朗接近武器級濃縮鈾的庫存問題。川普週五表示，伊朗已同意交出約440公斤濃縮鈾。他說：「我們會與伊朗一起進入現場，用大量挖掘機把它取出。」然而，伊朗外交部表示，這批據信埋在去年6月為期12天戰爭中美軍轟炸廢墟深處的庫存，「不會被轉移到任何地方」，並稱「向美國交出濃縮鈾從未在談判中被提出」。伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）質疑，為何伊朗應放棄其「合法權利」發展核計畫。伊朗總統府聲明指出，「為何美國總統宣稱伊朗不應行使核權利，卻沒有說明原因？究竟憑什麼試圖剝奪一個國家的合法權利？」