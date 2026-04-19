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泰國經濟正被中東戰火一刀一刀割。能源價格失守、外資同步撤退，讓原本期待阿努廷（Anutin Charnvirakul）政府帶來「政治穩定＋經濟改革」雙紅利的市場，在短短數週內情緒急凍。據中央社17日自曼谷發出的專電，泰國工業生產、出口、觀光、房地產四大支柱同步失速，央行已下修2026年GDP預測至1.3%，多家私部門更警告泰國恐陷入「停滯性通膨」。外資撤離的數字最先讓市場冷汗直冒。根據路透社16日報導，泰國是中東能源的重度用戶，石油與天然氣接近一半都倚賴中東供應。中東戰火一爆開，資金隨即掉頭：泰國3月股市淨賣出額衝上8.8億美元，債券市場則流出7.05億美元，創下自2024年10月以來的最大規模外流。經濟數據的黑字隨之接連出現。泰國央行已將2026年GDP成長預測一口氣砍到1.3%，遠低於去年12月預估的1.9%，而且這個數字還建立在「中東戰爭下半年會結束」的假設之上。分析師更直接示警，如果油價持續站穩每桶100美元以上，泰國可能撞上最棘手的劇本，也就是物價飆漲、經濟卻持續低迷的停滯性通膨。泰國「經濟基礎報」（Thansettakij）同日也刊出觀察，點名戰火讓泰國經濟的病灶全面浮現：從生產、出口、農業、旅遊一路延燒到房地產，幾乎沒有產業倖免。工廠停工、成本彈升、通膨追擊，第一季GDP成長率恐怕只剩2%上下的風險已經擺在檯面。不少私部門更乾脆將全年成長目標砍到1.2%至1.6%區間，並公開警示停滯風險。泰國工業聯合會（Federation of Thai Industries）主席張學善（Kriengkrai Thiennukul）接受「經濟基礎報」採訪時直言，2026年第一季泰國工業部門正承受多重內外夾擊，尤其是美國貿易政策的不確定性，讓產業端完全無法精算下一步。此外，泰國與柬埔寨邊境衝突即便雙方已停火，貿易卻仍無法恢復正常，且隨時有再起衝突的風險，也讓邊境貿易的能見度幾乎歸零。工業聯合會也點出具體警訊：今年前2個月泰國新設立的工廠僅116家，年減逾6成；但關閉的工廠反而衝到141家，年增近6成。企業同時面對塑膠粒、化學品與鋁等原料短缺，價格拉升10%至30%，獲利空間遭進一步壓縮。出口、觀光、房市三大指標也集體亮紅燈。泰國商業部預估今年出口最差可能衰退3%；泰國旅遊局則把全年外國旅客預測從3600萬人砍到約3200萬人；房地產業者則因建築成本上升5%至10%，選擇延後推案、先觀察再說。更讓人捏把冷汗的是財政空間。泰國公共債務已達GDP的66%，逼近政府自訂的70%上限，財政部雖曾表態「如有必要」將調高公共債務上限，但操作空間所剩無幾。曼谷郵報（Bangkok Post）17日引述財政部不具名人士說法指出，持續的能源危機恐迫使政府修訂2027至2030年的中期財政計畫，財政部甚至可能需要為石油燃料公司提供高達1500億泰銖的貸款擔保。阿努廷政府上任時端出的改革藍圖，如今被中東的砲火硬生生打亂節奏。能源、外資、工業、財政同步吃緊，留給泰國政府調整的時間恐怕比市場想像的更少。