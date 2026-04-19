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▲台藝大主控王威翔此役繳出11分、12 助攻的雙十成績，徐堂琪也貢獻14分、8籃板。（圖／大專體總提供）

▲比賽倒數30秒，虎科大郭俊言五犯離場成為勝負分水嶺，隨後查傑雖試圖反撲卻也吞下進攻犯規畢業，台藝大終場就在驚濤駭浪中保住勝果。（圖／大專體總提供）

▲中信學院外籍生彼葳此役在攻守兩端予取予求，繳出19分、13籃板、5抄截的全面數據。（圖／大專體總提供）

114學年度富邦人壽 UBA 大專籃球聯賽決賽進入最後激戰，今（19）日於台北小巨蛋進行男、女組季軍戰。男子組部分，台藝大靠著外籍生飛尼克斯末節大爆發砍下30分，終場以85：79險勝虎尾科大，奪下睽違11年重返四強後的隊史小巨蛋首勝；女籃方面，中信學院則以77：57輕取北市大，初登四強殿堂便創下季軍的隊史最佳紀錄。暌違11年重返四強行列的台藝大，今日迎戰上屆季軍虎尾科大。開賽台藝大展現強烈企圖心，首節靠著王威翔串聯攻勢取得微幅領先；然而虎科大次節展開反撲，當家長人郭俊言頻頻衝擊禁區，率隊在半場結束時以45：42超前比分。戰況在末節出現轉折，台藝大飛尼克斯展現強大得分爆炸力，全場15投10中高效轟下30分、10籃板。比賽倒數30秒，虎科大郭俊言五犯離場成為勝負分水嶺，隨後查傑雖試圖反撲卻也吞下進攻犯規畢業，台藝大終場就在驚濤駭浪中保住勝果。台藝大總教練葛記豪賽後肯定球員韌性，「也是因為有球員們的努力跟整個團隊的努力跟付出，我們才能夠走到小巨蛋這一步。我相信走到小巨蛋真的都不容易，每個球隊都是強隊。」主控王威翔此役繳出11分、12 助攻的雙十成績，徐堂琪也貢獻14分、8籃板。虎科大則以郭俊言26分表現最優，可惜未能追平隊史最佳紀錄。至於為何楊程恩此役沒有登錄到球員名單，虎尾科大總教練盧譽誠賽後透露，「楊程恩這兩天得到流感導致發燒，今天早上打針、吊點滴，但還是全身發冷，只能在場邊披著毛巾觀戰。」女籃季軍戰則呈現「一面倒」的態勢。中信學院昨日惜敗世新後迅速重整旗鼓，今日對戰北市大展現強悍防守，造成對方全場出現高達38次要命失誤。中信學院外籍生彼葳此役在攻守兩端予取予求，繳出19分、13籃板、5抄截的全面數據，搭配本土主力黃羽婷挹注18分、6抄截，助隊一度取得20分領先。北市大雖有李貞誼與徐郁婷各拿12分試圖追分，但在失誤過多的情況下無力回天，最終以20分差告負。