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▲華裔女星沈雨田扮演的小助理，被中國網友砲轟從名字到角色造型、人物設計都充滿刻板印象，覺得被冒犯。（圖／摘自20th Century Studios YT）

▲《穿著PRADA的惡魔2》將在本月底上映，原先備受各方期待，現卻在中國爆出「辱華」爭議，票房表現是否受到影響，各方關注。（圖／摘自IMDb）

萬千觀眾期待20年的續集大片《穿著PRADA的惡魔2》，竟然爆出辱華爭議！近日美國由於片中安海瑟薇扮演的雜誌專題總編，多了一位亞裔助理，偏偏助理的名字Chin Chou與華人在歐美被歧視口音重、發音難聽的諷刺詞語「Ching Chong」聽起來非常接近，加上她的描繪也充滿外國人對華人的典型刻板印象，氣得一堆中國網友揚言抵制，嗆道：「是不想要中國市場了嗎？」甚至還怒轟出席上海宣傳的梅莉史翠普、安海瑟薇怎麼好意思來？在《穿著PRADA的惡魔2》中，梅莉史翠普扮演的時尚雜誌惡魔主管，隨著雜誌爆發醜聞、股價下跌，不得不暫時退位，安海瑟薇飾演的前助理接手總編，發現自己有了一位新的助理。惹禍的正是這個助理的名字，她自我介紹叫「Chin Chou」，馬上被敏感的中國網友解讀成為暗藏諷刺意味的「Ching Chong」近似詞，砲轟有那麼多華人名字可以挑，一定要用發音近似「Ching Chong」的「Chin Chou」，怒批白人對華人的惡意永遠不隱藏，絕對要抵制。「Ching Chong」這個詞語被認為是西方世界中對華人甚至亞裔人士最嚴重的種族歧視用語之一，不但諷刺華語口音的聲調、顯示自身的優越感，通常也會伴隨著其他的刻板印象，包括鳳眼、黃皮膚等，會讓亞裔人士非常不舒服。中國觀眾堅持《穿著PRADA的惡魔2》這個段落簡直是挑釁，招來反感絕對不是太敏感，甚至表示西方人對於種族歧視一向比亞裔要更有警覺，如果這次連亞裔都看出來有問題，那問題真的就是很大，不能視若無睹。也有人解釋該片中的那位助理，其實名字叫「Jin Chao」，懷疑有人惡意解讀想影響片子上檔的票房，卻馬上被反駁，就算名字沒有惡意，可是這個助理的角色戴眼鏡、成績好、有點瞇瞇眼、穿著保守又土，仍然充滿對亞裔的刻板印象，還是相當要不得。梅莉史翠普與安海瑟薇之前在上海出席首映活動，強調中國比美國早一天上映，表示當地市場相當重視，沒想到就為了一個小段落引爆抵制聲浪，讓人始料未及。好萊塢電影過去幾年因為中美關係欠佳，能開放在中國上映的數量已經不算多，就算上片賣座表現也不見得比世界其他地區熱烈，更比不過中國本土大片，近來才略有好轉，《穿著PRADA的惡魔2》還特別過去宣傳，確實對於當地很重視，卻在上映前不到兩週爆發這樣的事件，各方都在等著看接下來迪士尼如何解決。