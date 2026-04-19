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中華職棒「黃衫軍」中信兄弟今（19）日持續作客天母球場，交手味全龍，兄弟雖然在開局先馳得點，但先發投手魏碩成在3局下控球失準，單局出現4次保送、失掉4分，接手的陳琥也被KO，單局失掉3分，終場龍隊就以9：3輕取兄弟，取得2連勝，兄弟則是吞下本季第4次2連敗，開季15戰吞下12敗。兄弟此役推出魏碩成交手龍隊郭郁政，兄弟開局就先發制人，兩出局後許基宏敲出二壘安打，陳俊秀補上適時安打，助兄弟先馳得點，取得1：0領先。魏碩成前2局未讓龍隊得分，卻在3局下遇到亂流，單局投出3次保送，讓兄弟一出局後攻佔滿壘，陳子豪敲出內野滾地球，一壘手許基宏快傳本壘抓到三壘跑者，但林吳晉瑋回傳一壘時卻發生暴傳，讓龍隊攻下追平分。魏碩成後續又對劉基鴻投出保送，龍隊再度攻佔滿壘，張祐銘此時在傷口上灑鹽，深遠的清壘二壘安打，助龍隊拉開比賽，取得4：1領先。4局下兄弟換投，由陳琥接替投球，龍隊攻勢再起，張政禹、郭天信接連敲安，且都發動盜壘，龍隊一出局後攻佔二、三壘，李凱威高飛犧牲打、朱育賢2分砲，龍隊單局再添加3分，取得7：1領先。兄弟在5局上靠著宋晟睿的陽春砲追回1分，以2：7落後，6局上黃韋盛、陳俊秀、許基宏連敲3安，兄弟無人出局攻佔滿壘，龍隊啟用牛棚，林鋅杰登板拆彈，雖然一登板被王威晨敲安失掉1分，但林鋅杰馬上回穩三振詹子賢，有讓江坤宇敲出雙殺打，兄弟僅得1分，以3：7落後。7局下龍隊攻勢再起，劉基鴻從蔡齊哲手中選到保送，張祐銘、李凱威補上安打，龍隊添加2分，取得9：3領先。龍隊在林鋅杰完美拆彈後，林子昱、陳冠偉接連登板，各中繼1局無失分，9局上黃暐傑登板關門，演出3上3下，終場龍隊就以9：3輕取兄弟，取得2連勝，兄弟則是吞下本季第4次2連敗，開季15戰吞下12敗。