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中國近期宣布最新一波惠台10項措施，其中一項政策，將為符合要求的台灣食品生產企業在中國註冊和台灣食品輸入中國提供便利。對此，食藥署今（19）日強調，食品輸銷管理應依科學證據、風險評估及國際貿易原則辦理，並提醒業者應審慎評估實際執行條件、行政程序及商業風險，避免過度集中單一市場。食藥署指出，我國的食品管理是以科學依據、接軌國際標準，並嚴格把關，維護國人健康與產業信譽。然而，近年來中國要求我國食品業者事先申請業者註冊，食藥署作為協助提交之窗口；當提交業者註冊申請文件後，中國延遲審查，不回應審查標準。所以，仍有審查標準不明、程序不透明、處理期程未明及資訊有限等情形，增加我國申請、接單及市場規劃的風險與成本。食藥署強調，食品輸銷管理應依科學證據、風險評估及國際貿易原則辦理；程序明確、標準一致、資訊透明，方能建立信賴，維持正常經貿秩序。食藥署提醒，我國食品業者面對市場資訊及政策訊息，應審慎評估實際執行條件、行政程序及商業風險，避免過度集中單一市場，並持續拓展多元通路。食藥署表示，政府將持續協助食品業者強化食品安全管理、提升外銷能力、拓展國際市場，建立穩定出口結構，維護產業長期發展。