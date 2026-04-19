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在台灣，泡麵是月底救急和加班果腹的「經濟艙選項」，一碗25元到70元不等；但把場景拉到非洲，這碗熱騰騰的麵曾是當地人用來招待貴客、象徵社會地位的奢侈品，如今更是擠進中產階級的「入場券」。自由財經17日刊出專文報導，印尼國民泡麵品牌Indomie（營多麵）靠著一包不到10元新台幣的破壞力，橫掃整個非洲大陸，甚至傳出在部分地區「一頭羊換一箱泡麵」的驚人匯率。根據自由財經報導，這碗麵的傳奇從1990年代開始寫起。那個年代Indomie對非洲人來說幾乎等於舶來奢侈品，家裡請得起泡麵招待客人，就代表你家有錢有面子；甚至還有非洲人乾脆開起泡麵餐廳，菜單就是加蛋或加青菜的Indomie，一樣讓當地年輕人趨之若鶩。時至今日，泡麵在非洲已是每年近百億美元規模的大生意，從撒哈拉沙漠到東非草原都能看到Indomie的蹤跡。專家分析，對非洲人而言，Indomie不只是填飽肚子的工具，而是一種「現代化」與「效率」的生活符號——端得出一碗Indomie，代表你家有乾淨的水、穩定的爐火，甚至可能接得到國際貿易的門路，地位感遠遠超過一碗麵該有的份量。也正因如此，Indomie逐漸從乾糧變成社交貨幣，粉絲俱樂部（Indomie Fan Club，IFC）光是學生會員就高達15萬人。Indomie創立於1971年，旗下口味五花八門，但至今最受歡迎的仍是1982年推出的「經典印尼炒麵」（Mi Goreng）。分析師直言，這款麵之所以能席捲非洲，背後那瓶神祕的「黑色甜醬油」（Kecap Manis）功不可沒，它把鹹、甜、辣與蔥油香氣揉在一起，濃稠醬汁拌開的瞬間，就讓重香料、重口味的西非味蕾徹底繳械。報導指出，Indomie全球年銷售量高達170億包，是全球最暢銷的泡麵品牌之一，而西非的奈及利亞則是它在亞洲以外的最大單一市場，單一市場產值落在6億至8億美元之間，當地市占率衝上75至80%，就算有數十個本土或外來品牌想來掀桌，也動搖不了它的霸主地位。光是奈及利亞，Indomie一年就能賣掉超過25億包，以2億人口換算，等於平均每人每年嗑掉超過12包；拉哥斯（Lagos）的貧民窟與辦公室裡，每秒鐘都有幾百包泡麵被撕開，硬生生撐起印尼母公司Indofood CBP（ICBP）全年突破60億美元的營收。Indomie能在非洲站穩30年不倒，絕對不是靠運氣。報導指出，該公司在奈及利亞蓋了3座大型自動化工廠，其中拉哥斯廠是整個西非規模最大的泡麵生產基地，每天24小時不停歇運轉。更驚人的是，Indomie透過合作夥伴Tolaram集團設立Dufil Prima Foods，不只自建麵粉廠、棕櫚油加工廠，連包裝用的紙箱廠都親自下場蓋。這種從基礎設施一路往上搭的戰略，帶來3項關鍵優勢：一是繞開關稅與匯率波動、二是把成本壓到谷底、三是創造大量在地就業，進而換到政府的政策善意。某種程度上，它複製了日、韓企業過去在東南亞的擴張劇本，再加上印尼本身成本結構低的先天優勢，讓Indomie在價格極度敏感的非洲市場上幾乎無人能敵。分析師補充，Indomie的「草根行銷」也是一絕，會派宣傳車開到最偏遠的村莊，現場煮麵請村民吃；甚至針對當地兒童推出專屬英雄漫畫、贊助學校、提供獎學金，讓「Indomie」這個名字伴著一整代奈及利亞人長大。當品牌滲進一個國家的童年記憶與經濟命脈，它就再也不是進口貨，而是貨真價實的「本地品牌」。專家觀察，亞洲泡麵幾乎壟斷了全球市場的各個層級，各家走的是完全不同的路線。印尼走的是「極致平民化」路線，靠著南洋香料獨特性與無人能敵的低成本統治開發中國家；日本走「職人精神」路線，日清（Nissin）從油炸麵一路做到高階非油炸、甚至太空食品等級的保鮮技術，始終站在技術鏈頂端；韓國走「文化霸權」路線，搭著K-Pop與韓劇的順風車，辛拉麵與火雞麵儼然已是一種「挑戰勇氣」的社交實驗。至於台灣泡麵，則走出另一條非常罕見的「真材實料」路線，把泡麵餐飲化推到極致，最強競爭力藏在「含肉調理包」，那一包沉甸甸、塞滿大塊牛肉或豬肉的料理袋，對外國人來說根本是魔法。簡單來說，印尼把價格打到最低、日本定義技術天花板、韓國放大品牌與文化影響力、台灣則在中間精準調和，四種能力加在一起，讓亞洲泡麵幾乎包辦了全球泡麵市場的不同層級。