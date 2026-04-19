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美國川普政府對抗中國供應鏈霸權的行動再下一城。美國與菲律賓近日簽署協議，將在呂宋島共同打造一座由人工智慧驅動的高科技產業中心，目標是推動美國製造業回流，並讓美企擺脫對北京的依賴，確保取得關鍵礦產等重要原料。這座園區占地約1620公頃，最驚人的是將享有等同美國大使館規格的外交豁免權，並依照美國普通法運作，被視為全球首見的超特殊經濟特區模式。美方這次的布局規格相當罕見。根據華爾街日報（The Wall Street Journal）引述美國國務院經濟事務次卿海柏格（Jacob Helberg）說法指出，這座AI驅動的製造中心預計坐落於菲律賓提供給美國的土地上，美方將享有免租金優惠，以經濟特區形式運作，初始租約2年、可續約展延，總租期最長可達99年。整套安排是以川普（Donald Trump）政府想讓美方掌控更多供應鏈政策為核心，目標直指加速美國國防及其他關鍵產業的製造產能，並削弱中國對電子產業所需關鍵礦產與零組件的掌控。雖然這項製造中心計畫目前仍停留在構想階段，哪些美企將進駐、在菲律賓生產什麼產品等細節都尚未定案，但美方已先把戰略方向畫清楚。海柏格直言，全球供應鏈目前的地理分布完全無法持續，若層層檢視整個供應鏈體系，會發現幾乎完全由中國主導。他也點出菲律賓擁有鎳、銅、鉻鐵礦和鈷等資源，未來將供當地美企使用，並出口回美國製造業，補足美方在關鍵礦產上的缺口。不過，美方這盤棋並非毫無變數。華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）關鍵礦產安全計畫（Critical Minerals Security Program）主任巴斯卡蘭（Gracelin Baskaran）提醒，菲律賓確實是全球礦產資源最豐富的國家之一，也是全球第2大鎳生產國，但龐大的礦產蘊藏量並不等於穩定供應。她直指關鍵問題：菲律賓目前主要出口原料、欠缺經過加工的礦產，這些原料難以直接投入科技供應鏈，意味著即便美方設下特區，後端加工體系仍待補齊。從戰略角度觀察，這座呂宋島高科技園區可視為川普政府「去中化供應鏈」戰略的關鍵落子。在中美貿易戰再度升溫、東南亞被視為重新洗牌重要棋盤的當下，華府選擇透過近乎「租界等級」的特殊安排拉攏菲律賓，勢必引起北京高度關注，後續能否真正削弱中國在全球供應鏈的主導地位，仍有待觀察。