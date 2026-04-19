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中東戰火推升國際油價，連航空公司都扛不住。泰國國際航空公司（Thai Airways，簡稱「泰航」）宣布，將調整2026年5月的航班安排，一口氣縮減國內、東協、北亞、南亞及歐洲等多條航線班次，其中飛往台灣的部分，曼谷–台北航班從每天3班減至2班，曼谷–高雄更直接暫停整整24天，台灣旅客5月赴泰恐面臨訂位吃緊壓力。泰航說明，這波調整主因是燃油成本持續上升，加上5月並非旅遊旺季、旅客需求放緩，決定進行通盤縮編。根據泰國頭條新聞引述泰國《matichon》報導整理的內容，這次縮班範圍涵蓋五大區塊，幾乎是泰航全線「瘦身」。泰國國內航線部分，曼谷–孔敬（Khon Kaen）由每天4班減至3班，全月執行；曼谷–烏隆他尼（Udon Thani）由每天3班減至2班，全月執行；曼谷–烏汶叻差他尼（Ubon Ratchathani）則由每週14班減至12班，5月5日至28日期間執行。東協航線也挨刀，曼谷–柬埔寨金邊由每週14班減至11班，5月2日至30日期間執行；曼谷–新加坡由每天5班減至4班，5月2日至31日期間執行。北亞航線是這次縮編的重災區。曼谷–日本東京成田由每天3班減至2班，5月11日至31日期間執行（5月29日除外）；曼谷–中國北京由每天2班減至1班，5月7日至31日期間執行（5月29日除外）；曼谷–中國上海由每天2班減至1班，5月11日至31日期間執行（5月30日除外）；曼谷–韓國首爾仁川由每天3班大砍至1班，5月8日至31日期間執行；曼谷–香港由每天4班減至3班，5月6日至31日期間執行。特別值得台灣旅客留意的是，曼谷–台北航線由每天3班減至2班，5月6日至31日期間執行；而曼谷–高雄航線則直接在5月8日至31日期間全面暫停，原本班次為每天1班，意味著南台灣旅客赴泰將有超過3週需另覓其他航空公司替代方案。南亞航線方面，曼谷–海得拉巴由每週7班減至5班，5月4日至27日期間執行；曼谷–印度德里由每週22班減至21班，5月1日至29日期間執行；曼谷–印度孟買由每天2班減至1班，全月執行。歐洲航線同樣大幅縮編，曼谷–土耳其伊斯坦堡由每週7班減至5班，5月11日至27日期間執行；曼谷–德國法蘭克福由每週14班減至12班，5月18日至27日期間執行；曼谷–德國慕尼黑、丹麥哥本哈根、挪威奧斯陸、瑞典斯德哥爾摩等線，則一律由每週7班減至5班，於5月中下旬執行。泰航這波大規模縮班，反映出中東戰火對全球航空業的連鎖衝擊已從燃油成本層面具體傳導至航班安排。台灣旅客若已訂好5月飛泰行程，建議盡速與旅行社或航空公司確認班機是否受到影響，並預作行程調整準備。