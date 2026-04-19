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泰國向來被歐美退休族視為「熱帶天堂」，但一股名為「外籍遊民」的沉默危機正在曼谷、芭達雅、清邁、普吉等觀光熱點悄悄蔓延。專注東南亞議題的臉書粉專「東南亞新視野」近日發文指出，歐美人士在泰國淪為街頭流浪者（Homeless Westerners／Farang Homeless）的現象不僅真實存在，還已進入結構性擴散階段，背後交織著感情詐騙、成癮問題、網路詐騙與簽證過期等多重困境。根據「東南亞新視野」整理，儘管這類族群難以精準統計，但泰國當地的慈善組織如「伊薩拉春基金會」（Issarachon Foundation）和「曼谷社區協助基金會」（Bangkok Community Help Foundation）近年都陸續發出警訊。過去10年間，外籍流浪者人數有明顯增長，目前估計全泰國（包含曼谷、芭達雅、清邁、普吉等旅遊熱點）約有數百名甚至更多歐美人士處於無家可歸狀態。其中曼谷考山路（Khaosan Road）、那那／阿索克（Nana/Asok）地區，以及芭達雅的海灘路周邊，是這類人士最常出沒的據點。為什麼會淪落至此？粉專分析，歐美人士在泰國陷入困境的原因通常具有高度一致性。第一個常見原因是感情與財務詐騙，許多中老年男子抱著「異國晚年夢」來到泰國，與當地女子交往或結婚（俗稱「租妻文化」）。由於泰國法律限制外國人擁有土地產權，許多人將積蓄投入女方名下的房產或生意，一旦感情破裂或遭到詐騙，往往會被趕出家門，瞬間傾家蕩產。第二個主因是成癮與健康問題。這些人最初可能只是享受當地的廉價酒精和悠閒生活，但長期酗酒或藥物濫用下來，最終因健康惡化、失去工作能力且沒有醫療保險，陷入惡性循環。第三類則是網路詐騙與財務耗盡，近年來有更多年輕人因銀行帳戶遭盜，或是低估長期旅居的成本，在積蓄耗盡後無法支付房費，淪落街頭。第四個困境則是「回不去的家」。許多人因長期滯留（Overstay）導致簽證過期，面臨高額罰款甚至牢獄之災，加上感到羞愧，不願向母國家人求助，最終只能選擇繼續流浪。這波現象也衝擊泰國社會觀感。粉專指出，泰國人傳統上認為歐美人士（Farang）是富有、體面的，看到歐美人在街頭行乞、翻找垃圾，對當地社會造成不小衝擊，甚至引發對「乞幫背包客」（Beg-packers）的反感。在法律與支援體系層面，泰國的社會福利體系主要針對國民，外籍流浪漢往往處於法律灰色地帶。雖然美國、德國、丹麥等國大使館會與當地NGO合作處理遣返事宜，但遣返費用（包含罰款與機票）往往需要當事人或家屬支付，這對已經一貧如洗的人來說是難以跨越的障礙。值得注意的是，根據2026年初的報導，泰國政府開始採取更嚴格的措施。為了維護旅遊形象，警方已在熱點地區加強清理「外籍乞丐」，同時當地慈善機構也建立了一些專門的避難所，如「Centre of Dreams」，嘗試在不依賴政府預算的情況下，協助這些流浪者獲得基本醫療與遣返協調。粉專最後總結，這是一個伴隨著泰國低成本生活吸引力而來的副作用，對於許多來泰尋求「第二春」或「避世生活」的歐美人士而言，若缺乏嚴謹的財務規劃與法律自我保護意識，當地的熱帶天堂很容易變成無法脫身的泥淖。