近期台北股市頻頻創高，投資人也在尋找現在可以投資的標的。對此，「不敗教主」陳重銘在臉書發文分享投資觀點，他指出ETF「中信小資高價30」00894今年的報酬率達42.28%，贏過0050將近14%。
陳重銘表示，股市創新高，高價千金股活蹦亂跳，00894成為最佳受惠者，不敢買高價股的投資人，可以考慮買進小資高價ETF。
至於為什麼有這麼多檔ETF績效跑贏0050？陳重銘直言，投資人不要只會盲目跟風覺得0050好棒棒，而是要懂得自己動大腦思考。
陳重銘也點出0050最大的致命傷，在於其權重幾乎全給了台積電，形同被單一個股「綁架」，導致其他成分股根本沒有發揮空間，所以才連帶影響了整體的報酬表現。
陳重銘也分享一張績效表，當中顯示出14日績效表現前十強的台股ETF中，以科技與半導體相關題材表現最為亮眼，其中IC設計與中小型股ETF更是領漲族群。
觀察榜單，排名第一為「台新臺灣IC設計」（00947），14日漲幅達3.58%，今年來含息報酬率高達38.04%；其次為「中信小資高價30」（00894），日漲幅3.46%，今年來報酬率更衝上42.28%，表現居冠。
緊接在後的「新光臺灣半導體30」（00904），日漲幅3.37%，今年來報酬率39.73%，同樣展現半導體族群強勁動能。此外，「元大電子」（0053）與「富邦摩台」（0057）也分別以3.26%、3.24%的漲幅擠進前五名。
其他入榜ETF還包括「中信臺灣智慧50」（00912）、「元大臺灣50」（0050）、「富邦科技」（0052）、「兆豐藍籌30」（00690）以及「中信關鍵半導體」（00891），顯示市場資金持續聚焦科技成長題材。
整體來看，加權股價指數同期漲幅為2.37%，今年來報酬率25.32%，相較之下，多檔主題型ETF表現更為突出，反映AI、半導體與高價股族群仍是市場主流。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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至於為什麼有這麼多檔ETF績效跑贏0050？陳重銘直言，投資人不要只會盲目跟風覺得0050好棒棒，而是要懂得自己動大腦思考。
陳重銘也點出0050最大的致命傷，在於其權重幾乎全給了台積電，形同被單一個股「綁架」，導致其他成分股根本沒有發揮空間，所以才連帶影響了整體的報酬表現。
陳重銘也分享一張績效表，當中顯示出14日績效表現前十強的台股ETF中，以科技與半導體相關題材表現最為亮眼，其中IC設計與中小型股ETF更是領漲族群。
觀察榜單，排名第一為「台新臺灣IC設計」（00947），14日漲幅達3.58%，今年來含息報酬率高達38.04%；其次為「中信小資高價30」（00894），日漲幅3.46%，今年來報酬率更衝上42.28%，表現居冠。
緊接在後的「新光臺灣半導體30」（00904），日漲幅3.37%，今年來報酬率39.73%，同樣展現半導體族群強勁動能。此外，「元大電子」（0053）與「富邦摩台」（0057）也分別以3.26%、3.24%的漲幅擠進前五名。
其他入榜ETF還包括「中信臺灣智慧50」（00912）、「元大臺灣50」（0050）、「富邦科技」（0052）、「兆豐藍籌30」（00690）以及「中信關鍵半導體」（00891），顯示市場資金持續聚焦科技成長題材。
整體來看，加權股價指數同期漲幅為2.37%，今年來報酬率25.32%，相較之下，多檔主題型ETF表現更為突出，反映AI、半導體與高價股族群仍是市場主流。
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