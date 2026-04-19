我是廣告 請繼續往下閱讀

今（19）日東北樂天金鷲在主場迎戰千葉羅德海洋，樂天雖在比賽前段取得兩分領先，但六局先發投手早川隆久遇到亂流讓羅德追平比分，雖然下個半局打線攻下三分超前，但八局樂天牛棚鈴木翔天、田中千晴皆無法順利抓到出局，樂天再做投手更換，台灣好手宋家豪接替登板，然而也未能守住樂天原先領先優勢，讓羅德在八局攻下六分一舉超前，最終樂天已5：8落敗。五局結束樂天取得2：0領先優勢，六下羅德展開攻勢，七棒友衫篤輝靠著保送上壘，九棒小川龍成靠著守備失誤上壘，棒次回到第一棒藤原恭大，經過七顆球的纏鬥後擊出二壘安打，二棒西川史礁鎖定第一球出手將球掃到右外野，再送回壘上跑者，攻下追平分。八局攻勢從友杉篤輝的安打開啟，接著兩棒接連的安打與失誤讓羅德再次追平，在滿壘時樂天做出投手更換，台灣好手宋家豪接替登板，寺地隆成擊出左半邊強勁飛球，游擊手村林一輝無法乾淨接殺，讓羅德取得超前分，下一棒面對代打藤岡裕大雖然順利用三振取得局數，但隨後被友杉篤輝擊出安打失掉兩分。羅德先發投手廣池康志郎完成5.2局的投球失掉四分，後續接力的牛棚投手僅洋投Long失掉分數，後續登板牛棚也都順利守下分數，讓羅德保有反攻機會。宋家豪本季累積八場登板，完成6.2局的投球，投出四次三振，合計僅有1分責失分，自責分率下修到1.23。