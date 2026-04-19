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前中配立委李貞秀遭民眾黨開除黨籍後，開撕黨主席黃國昌、砲轟立院黨團主任陳智菡，引發各界熱烈討論。媒體人黃暐瀚在訪談李貞秀後，形容她是一個「愛恨分明」的人，更透露李貞秀在節目中感性表態，自己在台灣生活33年，早已將這裡視為家園，更堅定表示「以後我死了，最終的歸處也會在台灣」。黃暐瀚認為只要真心愛這片土地，台灣人自然也會給出溫暖。訪談中李貞秀吐露1993年從湖南嫁到台灣，生下了五名「台灣之子」，最大的孩子已經33歲，最小的也讀國二，根本沒有黃國昌所指控「有五個小孩要養」的經濟壓力。她直言，自己是為了清白才站出來，因為黃國昌在受訪時指控她開口要錢，讓她氣不過才決定上節目公開真相，比起長期批評她的民進黨，她現在更痛恨黃國昌，更自認性格是「誰對我好就回報，誰打我一拳就五拳回擊。」李貞秀揭露原本柯文哲交代要培訓接班立委，但黃國昌在2024年11月傳出接班柯文哲後，就叫她「先不要到辦公室實習」，從此沒了下文，認為黃國昌違背柯文哲的交代。至於被問到為何只上綠營節目？李貞秀無奈笑說「因為沒藍媒找我」。她目前也考慮採取法律行動，效法王金平向法院聲請假處分，以保住不分區立委的資格，這場民眾黨內的政治風暴未完待續。