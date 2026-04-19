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▲陸元琪帶著兒女前往北海岸探望袁惟仁。（圖／陸元琪臉書）

資深藝人「小胖老師」袁惟仁今年2月病逝，他的前妻陸元琪放下過去被長期出軌的怨恨，不僅前往告別式送前夫最後一程，還在清明節期間帶著兒女們前往北海岸探望他，陸元琪透露自己已經釋懷過去的不滿以及傷痛，在臉書有感而發寫下：「不要帶著怨恨活著。」陸元琪昨日在臉書寫下，自己帶著孩子們前往北海岸，祭拜了自己的父母、二姐、前夫、公公，「沒有壓力的去見我們思念的家人，沒有時間壓力的可以好好說話，想見的人就去見。」同時曬出蹲在袁惟仁牌位前的照片，「嗨，祢們都好嗎？」透露過去對前夫的怨恨已經釋懷，現在只想把握當下。袁惟仁因中風癱瘓長達8年，最終於57歲辭世，面對過往情感與人生無常，陸元琪在社群平台直言年輕時總覺得時間很多，但如今才體會人生短暫，因此更珍惜當下，「想見的人就去見，想做的事就去做，不要帶著怨恨與遺憾活著，因為你不知道凡事會不會有下一秒的機會」，一番話引發網友共鳴。回顧兩人14年婚姻，陸元琪坦言一路走來充滿波折，她過去公開指控袁惟仁長期外遇，甚至長達13年，還曾在產後不久接到第三者來電挑釁，婚姻壓力極大，為了給孩子完整的家庭，她選擇隱忍多年，最終於2016年簽字離婚，獨自撫養兒女長大，儘管婚姻留下傷痕，陸元琪仍在袁惟仁告別式現身送別，並表示自己已經「真的放下」，此次帶孩子祭拜前夫，也被粉絲解讀為對過去的釋懷與告別。