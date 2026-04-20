中央氣象署表示，本周前半段天氣穩定炎熱，周一至周三（4月20日至4月22日）各地多雲到晴，高溫上看30度，周四、周五（4月23日至4月24日）鋒面通過，各地降雨機率大增，周六（4月25日）仍受影響，全台降雨持續，下周日（4月26日）東北季風減弱後，天氣才會逐漸回穩轉晴。
今天天氣：降雨影響不大 南台灣飆36度
4月20日今天的天氣，氣象署指出，各地晴到多雲，只有花東、恆春半島有局部短暫陣雨，宜蘭山區有零星短暫陣雨，午後高屏、中南部山區有零星短暫陣雨；白天東半部高溫27至29度，西半部30至32度，南部局部內陸平地有36度左右高溫；北部及宜蘭低溫18至20度，其他地區21至23度，日夜溫差較大。
今天空氣品質
普通：北部、宜蘭、花東
橘色提醒：竹苗、中部、雲嘉南、高屏、馬祖、金門、澎湖
環境部提及，環境風場為偏東風，偏東風可能挾帶微量境外污染物移入，西半部污染物易累積，午後臭氧濃度易上升；馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。北部、宜蘭、花東空品區為「普通」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級。
明天天氣：水氣略微增加 迎風面降雨擴大
4月21日明天的天氣，早晚天氣稍涼，日夜溫差大；迎風面水氣稍增，花東地區及恆春半島有局部短暫陣雨，基隆北海岸、宜蘭、大臺北山區有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後高屏地區及其他山區有零星短暫陣雨。
一周天氣：周四起鋒面影響 全台有雨3天
氣象署提及，周三全台又回到晴到多雲的天氣，只有台東、恆春有零星短暫陣雨，午後大台北、南投、宜花、山區要注意零星短暫陣雨，不過影響不大。
下一波鋒面將在周四、周五通過台灣，伴隨東北季風增強，台中以北全天不定時有短暫陣雨、雷雨，南台灣也會有局部短暫陣雨或雷雨；周六鋒面遠離，但東北季風、華南雲雨區東移加成，中南部普遍有短暫陣雨、雷雨，北台灣和東半部則有局部短暫陣雨。
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4月20日今天的天氣，氣象署指出，各地晴到多雲，只有花東、恆春半島有局部短暫陣雨，宜蘭山區有零星短暫陣雨，午後高屏、中南部山區有零星短暫陣雨；白天東半部高溫27至29度，西半部30至32度，南部局部內陸平地有36度左右高溫；北部及宜蘭低溫18至20度，其他地區21至23度，日夜溫差較大。
普通：北部、宜蘭、花東
橘色提醒：竹苗、中部、雲嘉南、高屏、馬祖、金門、澎湖
環境部提及，環境風場為偏東風，偏東風可能挾帶微量境外污染物移入，西半部污染物易累積，午後臭氧濃度易上升；馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。北部、宜蘭、花東空品區為「普通」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級。
明天天氣：水氣略微增加 迎風面降雨擴大
4月21日明天的天氣，早晚天氣稍涼，日夜溫差大；迎風面水氣稍增，花東地區及恆春半島有局部短暫陣雨，基隆北海岸、宜蘭、大臺北山區有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後高屏地區及其他山區有零星短暫陣雨。
氣象署提及，周三全台又回到晴到多雲的天氣，只有台東、恆春有零星短暫陣雨，午後大台北、南投、宜花、山區要注意零星短暫陣雨，不過影響不大。
下一波鋒面將在周四、周五通過台灣，伴隨東北季風增強，台中以北全天不定時有短暫陣雨、雷雨，南台灣也會有局部短暫陣雨或雷雨；周六鋒面遠離，但東北季風、華南雲雨區東移加成，中南部普遍有短暫陣雨、雷雨，北台灣和東半部則有局部短暫陣雨。