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▲台鋼雄鷹陳文杰在平手局面敲出致勝安打，助隊以5：4逆轉擊退樂天桃猿。（圖／台鋼雄鷹提供,2026.4.19）

中華職棒台鋼雄鷹今（19）日在大本營澄清湖球場持續交手樂天桃猿，「老虎」黃子鵬首度先發對決老東家，前2局就失掉4分，不過雄鷹打線夠幫忙，前4局追回2分，洋砲魔鷹在6局下開砲，2分砲替雄鷹追平比數，7局下陳文杰掌握得點圈機會，敲出致勝安打，終場雄鷹就以5：4逆轉擊退桃猿，持續與龍隊在聯盟並列龍頭。雄鷹今天推出「老虎」黃子鵬交手桃猿曾家輝，桃猿開局就給「老朋友」下馬威，雙箭頭何品室融、林子偉敲安，桃猿一出局後攻佔二、三壘，林泓育敲出帶有1分打點的二壘滾地球，林智平補上適時安打，桃猿首局攻下2分，取得2：0領先。2局上桃猿攻勢再起，兩出局後何品室融觸身球上壘，林子偉三壘安打、陳晨威適時安打，桃猿再添加2分，取得4：0領先。2局下雄鷹展開反攻，曾昱磬一出局後敲安，顏郁軒觸身球上壘，紀慶然右外野安打，替雄鷹追回1分，以1：4落後。4局下顏郁軒開轟，雄鷹追回此役第2分。6局下雄鷹再度吹起反攻號角，吳念庭選到保送，魔鷹跳出來當英雄，一棒將球送上右外野看台，這發2分砲，助雄鷹追平比分，雙方形成4：4平手。此役分水嶺出現在7局下，桃猿換上林子崴，一出局後被高聖恩敲安，郭阜林選到保送，雄鷹攻佔一、二壘，陳文杰敲出左外野安打，高聖恩繞過三壘搶攻本壘，雄鷹此役首度取得領先，以5：4領先桃猿。雄鷹在取得領先後，陳柏清、林詩翔依序登板救援，守著1分領先優勢，終場雄鷹就以5：4逆轉擊退桃猿，持續與龍隊在聯盟並列龍頭。黃子鵬首度面對老東家，繳出5.2局失4分的表現，靠著打線幫忙，成功敗逃。