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福爾摩沙夢想家與新竹攻城獅今（19）日賽後驚傳球迷失控衝突！夢想家以92：86取勝，但持季票進場的自家球迷疑似還是「不開心」，闖入賽場辱罵攻城獅教練團及隊員。對此，夢想家球團迅速回應，強調賽場秩序不容挑戰，「於本季賽事全期間禁止該名球迷進場觀賽」。福爾摩沙夢想家今（19）日作客新竹御嵿攻城獅主場，夢想家上半場落後，但下半場補強防守端，成功逆轉戰局，以92：86收下勝利更拿到季後賽門票。不料，卻有自家球迷衝進球場怒罵攻城獅教練、球員。夢想家隨即發出聲明，「針對本場比賽賽後場邊球迷之不當言行，球團將依賽事管理規範，於本季賽事全期間禁止該名球迷進場觀賽，以維護各隊權益及賽場秩序。」、「同時也呼籲球迷理性觀賽，共同維護良好主場環境。」夢想家祭出禁止觀賽處治，盼球迷觀賽勿過度情緒化。TPBL也同樣回應，「決議禁止該位球迷於本季剩餘賽事及季後賽期間進入聯盟各隊主場觀賽，以維護賽場秩序與觀賽環境。」