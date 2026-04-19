有「世界最長蛇」之稱的網紋蟒，似乎已悄悄在台灣南部的野外扎根！台灣爬行類動物保育協會近期公布最新調查數據，發現高雄地區近14年間已累積至少19筆野外網紋蟒紀錄，其中多筆集中於典寶溪流域，並出現疑似幼蛇個體，「必須認真考慮網紋蟒已在野外自行繁殖的可能性」，妥善面對這個逐漸成形的外來種議題。
網紋蟒恐已在台灣野外扎根！專家曝觀測數據
台灣爬行類動物保育協會與相關研究團隊3月在自然保育季刊上發表「臺灣南部的野外網紋蟒：偶發逸出？還是已悄悄繁殖？」一文，內容提到南部高雄地區近14年間已累積至少19筆野外網紋蟒紀錄，其中10筆集中於典寶溪流域，並出現疑似幼蛇個體。
相較之下，台灣飼養數量原本更多的緬甸蟒，在相同時期於南部的野外紀錄反而僅有4筆，進一步提高了網紋蟒已在野外建立族群的可能性。必須認真考慮網紋蟒已在野外自行繁殖的可能性。
台灣爬行類動物保育協會理事長游崇瑋指出，值得注意的是，2017年高雄燕巢一處工地曾挖出一條雌性網紋蟒，該個體在被暫時收容約3周後產下受精卵，顯示其在野外時即已懷卵。更關鍵的是，2024年9月研究團隊於同樣位於典寶溪流域的區域，再度發現一條吻肛長僅98公分的幼蛇，推測僅孵化約半年左右。這些紀錄成為目前支持野外繁殖的重要間接證據。
研究團隊也建議，應優先針對典寶溪流域周邊熱區，如燕巢、大社、大樹及仁武等地，加強在地居民宣導與通報機制，並由捕蜂捉蛇團隊與研究單位合作，持續蒐集樣本與監測資料。唯有及早建立完整監測系統，結合地方政府、學術單位與民眾合作，才能在公共安全、生態保育與外來種管理之間取得平衡，避免南台灣成為下一個大型外來蟒蛇入侵熱區。
「網紋蟒」是什麼？為何被稱作世界最長蛇
網紋蟒(Malayopython reticulatus)是世界上最長的蛇類，以華麗的網狀花紋與驚人的體型而聞名。在國際自然保育聯盟瀕危物種紅色名錄(IUCN Red List)中列為無危物種 (Least Concern)，野外數量穩定，但仍需注意棲息地破壞及非法寵物貿易等問題。
台灣爬行類動物保育協會指出，網紋蟒成蛇的體長通常落在3‒6公尺左右，但少數個體可達7公尺甚至以上，「現存世界最長蛇類」當之無愧。網紋蟒是無毒蛇，主要以絞殺方式制服獵物，食物主要包含哺乳動物和鳥類，甚至有紀錄顯示大型個體能捕食豬、鹿等中大型動物。
臺灣並非網紋蟒的天然分布範圍，距離臺灣最近的網紋蟒天然分布地區屬菲律賓北方的巴丹群島(Batanes)。過去寵物市場需求，曾有相當數量個體經貿易進入台灣，彈自2017年起，網紋蟒被列為珍貴稀有保育類野生動物後，已無法再進行合法國際輸入。
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台灣爬行類動物保育協會與相關研究團隊3月在自然保育季刊上發表「臺灣南部的野外網紋蟒：偶發逸出？還是已悄悄繁殖？」一文，內容提到南部高雄地區近14年間已累積至少19筆野外網紋蟒紀錄，其中10筆集中於典寶溪流域，並出現疑似幼蛇個體。
相較之下，台灣飼養數量原本更多的緬甸蟒，在相同時期於南部的野外紀錄反而僅有4筆，進一步提高了網紋蟒已在野外建立族群的可能性。必須認真考慮網紋蟒已在野外自行繁殖的可能性。
台灣爬行類動物保育協會理事長游崇瑋指出，值得注意的是，2017年高雄燕巢一處工地曾挖出一條雌性網紋蟒，該個體在被暫時收容約3周後產下受精卵，顯示其在野外時即已懷卵。更關鍵的是，2024年9月研究團隊於同樣位於典寶溪流域的區域，再度發現一條吻肛長僅98公分的幼蛇，推測僅孵化約半年左右。這些紀錄成為目前支持野外繁殖的重要間接證據。
「網紋蟒」是什麼？為何被稱作世界最長蛇
網紋蟒(Malayopython reticulatus)是世界上最長的蛇類，以華麗的網狀花紋與驚人的體型而聞名。在國際自然保育聯盟瀕危物種紅色名錄(IUCN Red List)中列為無危物種 (Least Concern)，野外數量穩定，但仍需注意棲息地破壞及非法寵物貿易等問題。
台灣爬行類動物保育協會指出，網紋蟒成蛇的體長通常落在3‒6公尺左右，但少數個體可達7公尺甚至以上，「現存世界最長蛇類」當之無愧。網紋蟒是無毒蛇，主要以絞殺方式制服獵物，食物主要包含哺乳動物和鳥類，甚至有紀錄顯示大型個體能捕食豬、鹿等中大型動物。