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IC通路大廠大聯大（3702）營運動能強勁，3月及第一季營收雙雙改寫歷史新高。法人看好，在AI伺服器與高效能運算需求帶動下，加上全球半導體市場2026年有望成長逾30%，大聯大全年營運將維持正向成長。大聯大3月營收達1416.5億元，月增77.8%、年增28.6%，創單月歷史新高；第一季營收達3165億元，季增23.9%、年增27.2%，不僅刷新單季新高，也優於財測表現。此外，面對地緣政治變化，大聯大先前表示，公司出貨結構已逐步調整，過去中國出貨占比曾達82%，目前已降至約一半。隨著客戶生產基地外移，東南亞與北美出貨比重逐步提升，其中部分台商為服務美國市場，已將生產轉移至墨西哥，也帶動相關需求。法人分析，大聯大營收強勁主要受惠於AI應用、高效能運算（HPC）及資料中心需求持續擴大，帶動AI伺服器、傳統伺服器、記憶體、電源與網通等相關零組件拉貨動能同步升溫，推升整體營運表現。展望後市，在地緣政治與關稅因素影響下，供應鏈出現區域重組趨勢，兩岸客戶逐步將產能外移，使中國市場占比下降，東南亞與北美市場出貨明顯受惠，成為未來主要成長動能來源。在產業面部分，研調機構預估2026年全球半導體市場將成長逾30%，其中AI伺服器亦具備雙位數年成長潛力。法人因此預估，大聯大2026年營收可望達1.1兆元，年增約10.2%，毛利率4.2%、營業利益率2.4%，全年每股獲利（EPS）約9元。此外，美系外資指出，在記憶體供應吃緊情況下，中小型半導體通路商逐步退出市場，有利大型通路商擴大市占、鞏固競爭優勢。隨著半導體成長動能由GPU延伸至多元關鍵元件，整體產業景氣升溫，持續看好大聯大後市，給予121元目標價，並維持「加碼」評等。