台灣近期不只經濟數據表現強勁，就連股市表現也屢屢創下新高。對此，財信傳媒董事長謝金河在臉書發文指出，韓國媒體近期再度關注台韓經濟差距，數據顯示台灣在人均所得與經濟表現上持續領先，且差距有擴大趨勢。謝金河認為，2026年將是台灣發展的重要關鍵年，應藉此機會重建信心、走向國際。
謝金河表示，韓國媒體再度報導台韓經濟成長和人均所得的差距，去年台灣39489美元，韓國36227美元；今年韓國37416美元，台灣42103美元，顯示出台灣領先的差距拉大。此外，韓國媒體也預估，到2031年，台灣人均所得將達到56101美元，韓國則為46019美元，差距會拉大到一萬美元以上。
謝金河回憶，在今年一開年，他曾經點出「2026會是我們生命中很重要的一年！」這可以從幾個角度看：一、台股的上漲，台灣股市市值超越英國、法國、德國，這是很難以想像的事。
謝金河也回憶，去年他把2000年以來，台灣經歷了四位總統，他們任內股價的漲跌列出來，陳水扁總統執政8年，股市上漲192.17點，馬英久總統的8年，股價下跌1178.69點，蔡英文總統8年，股價上漲13127.21點。對此，謝金河也曾經打趣說，賴清德總統如果也執政8年，等到2032年，如果比照蔡英文總統的漲幅，指數要到35000點，沒想到現在就超過了。
謝金河回顧，從賴清德總統就職到現在，指數已經大漲15874點，這個力道超乎想像。台股市值也來到4.146兆美元，超過英國的4.085兆美元。
謝金河也指出，有的媒體說台灣第七名，有的說第六名，差別是中國上海、深圳合計市值為14.46兆美元、香港7.53兆美元，大約22兆美元，把深、滬、港當成一個國家，台灣是第六名，如果香港分開算，台灣是第七名。
謝金河表示，如果資本市場也是代表經濟實力，美國股市71.325兆美元，已經佔世界一半，中國不到美國的三分之一。往下是日本8.399兆美元、印度4.91兆美元，第五名是加拿大的4.488兆美元。謝金河認為，如果台積電繼續成長，台灣很有機會超過加拿大。
另一個是外匯存底，台灣也排在去年第七名，謝金河認為比較值得關注的是，如果台灣保持3月出口逾800億美元的實績，今年台灣的出口會超過8000億美元，很可能上升到全球第五名。
謝金河指出，這是今年台灣的經濟成績單，這個2300萬人口的國家，天天都有中國軍機繞境，對岸用盡一切力量想要毀滅台灣，不停地在國際上矮化台灣、挖台灣牆腳，甚至外媒努力配合恐嚇台灣。而國內政黨傾軋，更是無日不在，但台灣卻能不斷交出卓越經濟成績單。
謝金河指出，從李鴻章在春帆樓賣掉台灣開始，百餘年來，台灣人都低人一等，有人說台灣人愛錢、怕死、愛面子。到了國民黨來了，台灣又陷入悲情城市的浩劫，精英幾乎都抓去槍斃。即便到了李登輝總統執政時代，他也感嘆：生為台灣人的悲哀！
謝金河表示，台灣人悲情超過百年，現在的狀況是百年一遇，可惜的是台灣人失去信心太久，看不到自己的美好。2026年台灣的空前際遇，是台灣人重建信心的元年，我們要拋開悲情，勇敢去向世界！
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謝金河回憶，在今年一開年，他曾經點出「2026會是我們生命中很重要的一年！」這可以從幾個角度看：一、台股的上漲，台灣股市市值超越英國、法國、德國，這是很難以想像的事。
謝金河也回憶，去年他把2000年以來，台灣經歷了四位總統，他們任內股價的漲跌列出來，陳水扁總統執政8年，股市上漲192.17點，馬英久總統的8年，股價下跌1178.69點，蔡英文總統8年，股價上漲13127.21點。對此，謝金河也曾經打趣說，賴清德總統如果也執政8年，等到2032年，如果比照蔡英文總統的漲幅，指數要到35000點，沒想到現在就超過了。
謝金河回顧，從賴清德總統就職到現在，指數已經大漲15874點，這個力道超乎想像。台股市值也來到4.146兆美元，超過英國的4.085兆美元。
謝金河也指出，有的媒體說台灣第七名，有的說第六名，差別是中國上海、深圳合計市值為14.46兆美元、香港7.53兆美元，大約22兆美元，把深、滬、港當成一個國家，台灣是第六名，如果香港分開算，台灣是第七名。
謝金河表示，如果資本市場也是代表經濟實力，美國股市71.325兆美元，已經佔世界一半，中國不到美國的三分之一。往下是日本8.399兆美元、印度4.91兆美元，第五名是加拿大的4.488兆美元。謝金河認為，如果台積電繼續成長，台灣很有機會超過加拿大。
另一個是外匯存底，台灣也排在去年第七名，謝金河認為比較值得關注的是，如果台灣保持3月出口逾800億美元的實績，今年台灣的出口會超過8000億美元，很可能上升到全球第五名。
謝金河指出，這是今年台灣的經濟成績單，這個2300萬人口的國家，天天都有中國軍機繞境，對岸用盡一切力量想要毀滅台灣，不停地在國際上矮化台灣、挖台灣牆腳，甚至外媒努力配合恐嚇台灣。而國內政黨傾軋，更是無日不在，但台灣卻能不斷交出卓越經濟成績單。
謝金河指出，從李鴻章在春帆樓賣掉台灣開始，百餘年來，台灣人都低人一等，有人說台灣人愛錢、怕死、愛面子。到了國民黨來了，台灣又陷入悲情城市的浩劫，精英幾乎都抓去槍斃。即便到了李登輝總統執政時代，他也感嘆：生為台灣人的悲哀！
謝金河表示，台灣人悲情超過百年，現在的狀況是百年一遇，可惜的是台灣人失去信心太久，看不到自己的美好。2026年台灣的空前際遇，是台灣人重建信心的元年，我們要拋開悲情，勇敢去向世界！