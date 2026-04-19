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中華職棒味全龍後援投手林鋅杰4月15日拿下生涯首勝，今（19）日又在面對中信兄弟時，於滿壘登板成功「拆彈」，拿下生涯首次中繼成功。林鋅杰賽後表示，這幾次的拆彈機會，讓他有練到心臟的感覺，也感謝教練團的信賴；對曾經旅美的林鋅杰來說，中職首勝對他來說很重要，昨（18）日賽前受訪時，林鋅杰說，「緊張的比分，教練信任我，我也有守住，對我來說很有意義的，也很久沒有這種感覺。」林鋅杰此役在6局上無人出局時登板，雖然被王威晨敲安失掉1分，但馬上回穩三振掉詹子賢，隨後又讓江坤宇敲出雙殺打，林鋅杰完美「拆彈」，將失分降到最低，拿到個人在中職首次中繼成功。林鋅杰賽後坦言，這是本季第2次滿壘時登板，心情沒有第1次那麼緊張，「心情反而比較輕鬆一點。」談到一登板時被王威晨敲的那支安打，林鋅杰說，「其實也沒有想太多，還是以我自己的節奏去丟，沒那麼趕。」近期登板都是「拆彈」的角色，被問到心臟是不是有變強，林鋅杰笑說，「我也這麼覺得，應該是說一次比一次更好，然後有之前的經驗，所以這次反而不會那麼緊張。」林鋅杰認為投手教練納瓦洛在心理層面上對他幫助很大，「他其實對我蠻有信心的，也給我很大的鼓勵，因為他說我的球不好打，所以要相信自己，不要想太多。」林鋅杰現年27歲，2018年簽約美職費城費城人隊，展開旅美生涯，2021年遭到釋出，返台後先加入新北市成棒隊，2022年中職選秀落榜，與龍隊簽下自主培訓合約。林鋅杰今年開季一軍出發，並且獲得重用，3月31日本季初登板就上場「拆彈」，4月15日對富邦悍將之戰，林鋅杰9局下平手時登板，後援1局無失分，打線在10局上打下致勝分，林鋅杰拿下一場後援勝，是他中職首勝。林鋅杰昨日賽前受訪時坦言，首勝對他來說很有意義，「緊張的比分，教練信任我，我也有守住，對我來說很有意義的，也很久沒有這種感覺。」林鋅杰感謝自己沒有放棄，才有機會拿到生涯首勝，「對今年球季會更有信心，也從中吸收到很多經驗。」