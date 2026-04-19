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▲次節文化持續施壓，鄭慧慈多次切入得手，帶領文化維持領先優勢。（圖／記者林柏年攝）

▲世新在進攻陷入亂序時，蔡佑蓮適時跳出止血，加上米都愛巴高揚在半場終了前飆進高難度的壓哨三分球，助世新在上半場結束時，將比分緊咬在22：29。（圖／記者林柏年攝）





▲終場前31秒李恩芯的關鍵上籃被游沁樺賞了一個大鍋，粉碎了文化的反撲希望。（圖／記者林柏年攝）

114學年度富邦人壽 UBA 大專籃球聯賽女子組總決賽，今（19）日在台北小巨蛋上演經典的延長對決。世新大學展現強大韌性，在一度落後雙位數的情況下，靠著邱詠鈴、蔡佑蓮及外籍生圖塔妮（Sienna Tutani）聯手反撲，硬是在延長賽中讓文化大學一分未得，最終以66：61逆轉勝出，奪下世新校史第6座金盃。尋求重返榮耀的文化大學開賽便展現奪冠氣勢，靠著鄭慧慈與李恩芯的內外配合，打出7：0的亮眼開局。世新方面則由外籍生圖塔妮鎮守禁區苦撐，首節僅以14：17微幅落後。次節文化持續施壓，鄭慧慈多次切入得手，帶領文化維持領先優勢。世新在進攻陷入亂序時，蔡佑蓮適時跳出止血，加上米都愛巴高揚在半場終了前飆進高難度的壓哨三分球，助世新在上半場結束時，將比分緊咬在22：29。下半場易籃再戰，世新打出招牌的高強度防守，逼使文化大學連續發生傳球失誤。邱詠鈴與葉欣宜趁勢發難，接連在外線開火，單節打出強勢反擊，反以47：45首度超前比數進入決勝節。第四節戰況進入白熱化，文化射手李恩芯再度爆發，連拿5分帶領球隊拉出一波10：0的猛攻，眼看勝利就要入袋。但世新韌性驚人，圖塔妮在籃下強勢取分再度扳平戰局。讀秒階段，文化鄭慧慈頂住壓力兩罰全中，雙方以61：61進入延長賽。進入延長賽，世新葉欣宜率先命中三分球穩定軍心，隨後圖塔妮也在罰球線上取分。反觀文化大學在體能下滑後進攻完全失靈，終場前31秒李恩芯的關鍵上籃被游沁樺賞了一個大鍋，粉碎了文化的反撲希望。最終文化大學在延長賽中罕見地一分未得，只能眼睜睜看著世新以5分之差帶走勝利。世新全場由邱詠鈴拿下最高的13分，蔡佑蓮12分、12籃板、6助攻、2抄截，圖塔妮12分、13籃板、3抄截。文化則以李恩芯拿下24分最高分，鄭慧慈13分、12籃板、3助攻、3抄截。