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TPBL台灣職籃大聯盟今（19）日在福爾摩沙夢想家客場挑戰新竹御嵿攻城獅的賽後，驚傳球迷失控衝突事件。儘管夢想家以92：86逆轉取勝並奪下季後賽門票，但一名持有夢想家季票的自家球迷疑似不滿球賽過程，竟在賽後衝入球場辱罵攻城獅教練團及隊員。對此，TPBL聯盟隨即發布強硬聲明，宣布該名球迷本季（含季後賽）全面禁止觀賽，並提出4點強化場館保安之要求。今日賽事中，夢想家雖然在下半場展現強大防守韌性逆轉戰局，順利收下勝利，但賽後一名夢想家季票球迷卻突然失控闖入比賽區域，對攻城獅教練及球員進行人身攻擊與言語辱罵。事件發生突然，現場保全雖立即介入，但仍驚動兩隊球員與聯盟官員。夢想家球團在賽後第一時間發表聲明，強調賽場秩序不容挑戰，為維護各隊權益，決定於本季賽事全期間禁止該名球迷進場觀賽。隨後TPBL聯盟也跟進發布正式公告，決議將禁賽範圍擴大至「聯盟各隊主場」，意即該名球迷在本季剩餘賽事及季後賽期間，將無法進入任何TPBL賽場，以杜絕類似不當言行再次發生。針對此失控事件，聯盟公告將採取以下措施，要求各球團全面強化現場管理：📍強化保安機制： 要求各球團全面提升場館保安及現場安全控管，特別是賽後場邊的隔離維護。📍強化賽前檢查： 聯盟賽務單位將於賽前強化安全項目查核與人力配置確認，降低潛在衝突風險。📍即時介入處理： 現場若出現人身攻擊、挑釁或激烈言論，保全單位須即時處理，並由主持人協助宣導觀賽秩序。📍理性觀賽宣導： 鼓勵球迷熱情支持，但對於任何影響賽場安全之行為將嚴正處理，以打造健康的職業運動文化。聯盟強調，職業運動需要熱情但更需要理性。未來將持續與各球團合作，確保參與人員的人身安全，共同維護良好的觀賽環境。