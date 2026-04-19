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福爾摩沙夢想家今（19）日於臺中洲際迷你蛋主場迎戰新竹御嵿攻城獅，夢想家本周攜手全台第一充電服務EVOASIS，推出夢想充電主題週活動，吸引球迷熱烈參與，現場互動氣氛熱烈，兩日品牌董事長陶百群與副董事長鄭旭捷更擔任開球嘉賓，親自力挺台灣職籃賽事。賽事方面，雙方開局即拉高強度互有攻守，夢想家上半場一度受限於對手防守，易籃後夢想家提升防守壓迫、製造對手犯規麻煩。決勝節雙方一路拉鋸，讀秒階段把握對手失誤連拿4分，最終以92：86收下勝利。雙方開局就進入季後賽的高強度，得分互有往來、攻守對抗侵略性十足，夢想家多次透過班提爾 (Ben Bentil) 在禁區的牽制與策應穩住節奏，霍爾曼(Aric Holman)也在防守端攻出精彩火鍋提振士氣。次節對手限制夢想家出手，讓團隊一度在進攻端受阻。關鍵時刻班提爾串聯高柏鎧 (Brandon Gilbeck) 完成爆扣，林俊吉外線跟進回應，帶動球隊打出一波追分攻勢，夢想家也把握攻城獅失誤轉化為快攻與忻沃克 (Randall Walko) 命中外線，半場比分45:53小幅落後進入中場休息。易籃後，夢想家在防守端主動出擊，持續施壓製造攻城獅進攻麻煩，並成功讓對方主力球員陷入犯規麻煩。進攻端則由林俊吉與高柏鎧連線接力，團隊在節中段打出一波12：7攻勢，將分差逐步縮小，末段更追平比分。決勝節雙方一路拉鋸，終場前2分半鐘夢想家取得領先，高柏鎧兩罰俱中穩住優勢；攻城獅雖一度追近分差，關鍵回合未能把握，讀秒階段更連續失誤，夢想家把握機會連拿4分，最終以92：86守住勝利。本場好表現夢想家得分上雙，霍爾曼攻下31分9籃板，高柏鎧18分9籃板，班提爾15分10籃板10助攻，林俊吉10分4籃板3助攻。戰績22勝12敗，已確認晉級季後賽。賽後記者會中，夢想家總教練簡浩表示：「下半場我提醒球員把防守做好。這段時間本土球員都很辛苦，但他們上場就是全力去拚、把該做的細節做到位。」林俊吉也提到：「我們從一開始就感覺到場上的氣氛不太一樣，教練在賽前會議就跟大家說，強度一定要拉起來，從防守做起。」本季例行賽進入倒數，夢想家接下來僅剩兩場客場，隨後將迎接季後賽挑戰，於 4/24 作客新北國王。