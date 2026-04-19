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伊朗昨天再度宣布封鎖荷姆茲海峽，今又在荷姆茲海峽開火，美國總統川普稍早發文痛批，伊朗完全違反停火協議，真正吃虧的是他們自己，航道關閉每天讓他們損失5億美元，而且美國早在他們關閉之前就先封鎖航道。川普在Truth Social發文痛批伊朗開火的行徑，「其中許多子彈瞄準了一艘法國船隻，以及一艘來自英國的貨船。這樣做可不太好吧？」川普提到，美國談判代表將前往巴基斯坦的伊斯蘭馬巴德進行談判，預計明天晚上就會到達。伊朗最近宣布他們要關閉該海峽，他直呼「這很奇怪，因為我們的封鎖其實早就讓它關閉了。他們在不知情的情況下反而幫了我們，而真正吃虧的是他們自己，航道關閉每天讓他們損失5億美元！而美國沒有任何損失。」川普宣稱，事實上，現在有許多船隻正前往美國的德州、路易斯安那州和阿拉斯加裝載貨物，他諷刺，這都要「感謝」伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC），他們總是想當「硬漢」！川普認為，美國提出的是一個非常公平合理的協議，他希望伊朗會接受，因為如果不接受，美國將摧毀伊朗境內的每一座發電廠，以及每一座橋樑。強調美國不會再當好好先生了。川普最後威嚇，「他們會很快被擊垮，也會很容易被擊垮。如果他們不接受這個協議，那麼我將以此為榮，去做那些過去47年來其他總統本就應該對伊朗做的事情。是時候終結伊朗的殺戮機器了！」