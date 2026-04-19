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▲後援投手錢可倫成為唯一的亮點。他本季出賽3場皆為後援，在3.1局的投球中僅被敲出3支安打，送出4次奪三振，且目前自責分率（防禦率）仍維持在完美的0.00。（圖／中信兄弟提供）

▲洋投羅戈與黎克本季分別投23局和18.1局都已經丟超過10分。（圖／中信兄弟提供,2026.4.15）

▲守護神李振昌出賽4場，防禦率4.50，且已吞下2場敗仗。（圖／記者葉政勳攝 ,2025.10.21）

中華職棒2026年賽季開打至今，中信兄弟球團的投手群表現並不理想。根據最新的球員統計數據顯示，黃衫軍的投手正面臨嚴峻考驗。在目前上場過的15名投手當中，竟然僅有錢可倫一人維持「0失分」的完美防禦率，且有多達8名投手的防禦率超過5，顯示開季至今的投手戰力明顯處於低迷狀態。在慘烈的數據統計中，後援投手錢可倫成為唯一的亮點。他本季出賽3場皆為後援，在3.1局的投球中僅被敲出3支安打，送出4次奪三振，且目前自責分率（防禦率）仍維持在完美的0.00，是全隊唯一上場超過3局且尚未失分的投手。相較於錢可倫的穩定，兄弟投手群有多達8人的防禦率超過5，甚至有4人破10。其中以王凱程（15.00）、魏碩成（12.46）以及伍立辰（12.27）最為慘烈。這幾名投手的共同特徵在於被安打率過高或控球不穩，王凱程僅投3局就挨了4發全壘打，魏碩成則是在4.1局內投出多達7次四壞球保送。在先發主力部分，被寄予厚望的本土強投鄭浩均，目前出賽3場投15.1局，防禦率為偏高的5.87，每局被上壘率（WHIP）高達1.50。洋投羅戈與黎克本季分別投23局和18.1局都已經丟超過10分，黎克的防禦率（6.38）與每局被上壘率（1.96）皆顯示其壓制力並不理想。不僅先發表現掙扎，牛棚戰力同樣令人憂心，守護神李振昌出賽4場，防禦率4.50，且已吞下2場敗仗。左投呂彥青出賽8場雖有3次中繼成功，但防禦率高達6.75。而余謙轉任後援後出賽8場，防禦率同樣是偏高的6.75。目前中信兄弟15名投手的團隊數據呈現出的數據不太理想，除了錢可倫與陳冠穎（1.59）表現相對穩定外，其餘主力投手的狀態調節顯然尚未到位。隨著賽季進行，教練團若無法有效改善投手的控球穩定度與降低被長打率，崩潰邊緣的防線恐怕將成為球隊重返榮耀之路的最大絆腳石。