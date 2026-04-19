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▲世新大學硬是在延長賽中讓文化大學一分未得，最終以66：61逆轉勝出，勇奪隊史第六冠。（圖／記者林柏年攝）

▲終場前31秒李恩芯的關鍵上籃被游沁樺賞了一個大鍋，粉碎了文化的反撲希望。（圖／記者林柏年攝）

114學年度富邦人壽 UBA 大專籃球聯賽女子組總決賽，今（19）日在台北小巨蛋劃下完美句點。以第4種子闖進四強的世新大學此役在落後雙位數的劣勢下展現冠軍韌性，鏖戰至延長賽以66：61擊潰文化大學。賽後，總教練林紀妏感性分享，這一路走來猶如「與球員談戀愛」般細心呵護，更將心目中的MVP頒給了全場默默付出、在防守端東補西填的游沁樺。開賽初期，文化大學靠著鄭慧慈與李恩芯的強勢發揮打出7：0攻勢，上半場結束世新仍落後7分。教練林紀妏透露，球員上半場因為「太想贏」導致處理球過於急躁，她在中場休息時不斷鼓勵：「不要放棄！妳們真的很會打第三節！」這番話果真奏效，易籃後邱詠鈴、蔡佑蓮及外籍生圖塔妮（Sienna Tutani）聯手反撲。儘管第四節一度被文化李恩芯的10：0攻勢威脅，但世新頂住壓力，關鍵時刻由游沁樺送出再見火鍋，並在延長賽中寫下5：0的窒息式防守，成功封鎖文化火力和后座。回顧這一年，林紀妏教練感慨萬千。世新從預賽起伏到最後一刻才拿到小巨蛋門票，她笑稱自己每天要面對不同個性的球員，每次都在哄球員：「妳還好嗎？怎麼了？跟我說一下。」她笑說像是在談戀愛，要細心梳理每位球員的個性。談到心目中的MVP，林紀妏毫不猶豫地選擇了游沁樺。「沁樺從不居功，她是球隊最重要的因子，沒有他我們一定沒辦法奪冠。」林紀妏強調，為了球隊體系請沁樺改打控球，雖然初期摩擦不斷，但沁樺默默承受壓力，把體力全部奉獻在防守與補位上，「世新能重返榮耀，我非常感謝她的付出。」對於學生籃球生涯最後一年的蔡佑蓮來說，這座冠軍別具意義。看著小巨蛋灑下代表勝利的彩帶，她感性說道：「能在最後一年以完美的結果收尾，享受那個彩帶跟親友的歡呼聲，非常開心且感覺很不真實，像一場夢。」「從我招募完所有人到齊的那一刻開始，我就從未懷疑過她們會是冠軍。」教練林紀妏最後堅定地表示，這座金盃不僅是實力的證明，更是所有球員「願意相信」所換來的夢想成真。