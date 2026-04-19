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阪神虎隊今天即使在先發投手伊原意外因傷緊急退場的情況下，球隊仍憑藉著板凳深度與主力球員的完美融合，成功逆轉戰局，奪下對戰中日龍開季六連勝。這場勝利讓藤川球兒監督的執教生涯勝場數推進至99勝。目前距離百勝大關僅一步之遙的藤川監督，極有機會在未來三場比賽內刷新前巨人軍教頭原辰德所保持的167場最快百勝紀錄，成為中央聯盟史上最神速達成百勝的總教練，為這支開季氣勢如虹的虎軍再添傳奇色彩。在先發投手伊原意外降板後，藤川監督果斷啟用石黑與工藤接替投球。對於石黑的表現，監督直言其球威尚顯稚嫩，由於第一年缺乏一軍經驗，目前仍處於如同「研修期間」的磨練階段，需要時間與健康來換取機會。而對於第二年的工藤，監督則對其在二軍訓練出的長投能力與控球進步表示肯定，認為他仍處於極具可塑性的教育期，是未來牛棚的重要儲備人選。由於守護神岩崎因連投而休戰，加上石井離隊及及川狀態不佳下放二軍，阪神目前的牛棚戰力並非完全體。然而，藤川監督透過巧妙的選手起用成功彌補缺口，他強調：「讓選手在健康的狀態下出賽至關重要。」除了投手表現，他也將勝利歸功於捕手的引導、中野在二壘的關鍵守備以及全隊的默契連動，展現出「團結一致」的作戰方針。目前藤川監督已累積99勝，只要在接下來三場比賽中奪下一勝，便能超越原辰德的紀錄，創造央聯最速百勝的新歷史。他坦言自己完全沒有意識到勝場數，並感性表示：「能將勝利帶給粉絲、讓大家在比賽結束後齊唱《六甲颪》，才是我最大的喜悅。只要能達成這一點，勝場紀錄多寡並不重要。」