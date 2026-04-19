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▲全場表現最亮眼的李恩芯也難掩自責，她紅著眼眶表示：「當球隊需要我時，前面我有踏出來，但最後延長賽沒能扛住，很對不起玥媞姐，沒能跟她一起拿到一座冠軍。」（圖／記者林柏年攝）

▲王玥媞賽後在記者會上難掩失落數度哽咽落淚：「我原本應該要扛起得分責任⋯⋯但我沒有做到。」（圖／記者林柏年攝）

114學年度富邦人壽 UBA 大專籃球聯賽女一級決賽今（19）日劃下句點，尋求重返榮耀的文化大學，在冠軍戰與世新大學鏖戰至延長賽，最終因體力透支與進攻斷電，以61：66遺憾收下亞軍。賽後，主力大將王玥媞因自責未能扛起得分重任而淚灑現場。至於為何文化在延長賽崩盤？教練鄭慧芸語帶不捨地表示：「這群孩子想贏的心，已經讓壓力與體力消耗超越了負荷。」文化大學開局展現強大爭冠野心，靠著鄭慧慈與李恩芯內外連線打出7：0攻勢，上半場一路壓制世新。尤其是李恩芯全場狂轟24分，在第四節一度連拿5分帶領球隊拉出10：0的高潮，眼看金盃就在不遠處，現在來看卻是最遠的距離。然而，世新在讀秒階段展現韌性將比賽拖入延長賽。進入延長賽後，文化進攻突然「斷電」，不僅關鍵上籃遭游沁樺封阻，全隊更在5分鐘內1分未得。賽後記者會上鄭慧芸教練點出敗因：「最大的障礙是世新游沁樺這個點，加上最後4.5秒我們沒能確實掌握籃板，細節處理比較可惜。」身為球隊一姐的王玥媞，此戰受到對手重兵包夾。賽後在記者會上，她難掩失落數度哽咽落淚：「我原本應該要扛起得分責任⋯⋯但我沒有做到。」在情緒平復後，她仍感謝隊友與家人的支持，並特別提到陣中7位大一學妹的進步。全場表現最亮眼的李恩芯也難掩自責，她紅著眼眶表示：「當球隊需要我時，前面我有踏出來，但最後延長賽沒能扛住，很對不起玥媞姐，沒能跟她一起拿到一座冠軍。」看著球員自責，鄭慧芸教練給予高度肯定。她認為球員今天的專注力與緊張度已經「過頭」，體力消耗遠超平時練習。但她強調，這支隊伍今年有7個大一球員，這學期的犧牲與努力已經讓團隊變得非常強大。「身為強權球隊，壓力每年都很大。」鄭慧芸坦言，自己在調度上比較保守，可惜沒能讓12個人都上場磨練。面對敗仗，她不糾結、樂觀表示：「賽季結束了，如果今天沒做到位，明天又是新的一天。我們會準備新的賽季，繼續努力往前。」當藍色彩帶落下時，文化女籃雖然深感遺憾，但教練團與校方龐大的應援團，仍給予這群年輕女將最溫暖的擁抱。這場延長賽的苦澀，將成為這支豪門球隊明年捲土重來的養分。