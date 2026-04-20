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星巴克：買一送一！最便宜星冰樂62.5元 本周咖啡優惠今起連3天

今周一星巴克買一送一！

《NOWNEWS今日新聞》記者推薦最便宜星巴克買法：

世界地球日星巴克買一送一連2天！

活動品項：蜂蜜公爵爆爆星冰茶、冷萃咖啡、濃萃義式厚那堤（含特選）、風味那堤（含特選）、經典紅茶那堤、玫瑰蜜香茶那堤、冰搖檸檬果茶、焦糖可可碎片星冰樂、雙果果汁星冰樂、芒果火龍果椰奶星沁爽。

▲世界地球日「星巴克買一送一」連2天，10款飲料、咖啡優惠開喝。（圖／翻攝自星巴克官網）

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