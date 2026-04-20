咖啡控嗨了！根據星巴克官網，今（20）日周一開喝「星巴克買一送一」咖啡優惠，使用uniopen聯名卡享飲料好友分享，最便宜的香草風味星冰樂才62.5元；明（21）日至4月22日，緊接著開喝世界地球日（Earth Day）優惠，新品蜂蜜公爵爆爆星冰茶、濃萃義式厚那堤等10款飲料都半價。CAMA CAFE忠孝新生店重新開幕，即日起飲品、咖啡豆9折一覽。
星巴克：買一送一！最便宜星冰樂62.5元 本周咖啡優惠今起連3天
星巴克表示，本周咖啡優惠「買一送一」，今起連3天開喝：
◾️今周一星巴克買一送一！星巴克uniopen聯名卡，每週一飲料好友分享，即日起至6月30日，活動期間每週一使用uniopen聯名卡於星巴克實體門市營業期間購買兩杯大杯(含)以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。
《NOWNEWS今日新聞》記者推薦最便宜星巴克買法：平均每大杯「草莓巴西莓檸檬風味星沁爽」55元起、「美式咖啡」57.5元、「香草風味星冰樂」62.5元、「那堤」70元，4月新品「蘋果山茶花風味氣泡美式」只要72.5元。
提醒大家，本活動限使用中國信託uniopen聯名卡實體卡、感應式支付（如：Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay）與使用附加之電子票證儲值卡（如：icash 2.0）付款及自動加值等交易；交易金額須以uniopen聯名卡單筆全額支付（不含其他折抵金額或優惠券等折扣活動）方可符合活動資格；不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂與行動預點服務；優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
◾️世界地球日星巴克買一送一連2天！星巴克世界地球日指定品項好友分享日，2026年4月21日（二）至4月22日（三），活動期間 11:00-20:00 購買兩杯大杯(含)以上容量／冰熱／口味皆一致的指定品項飲料，其中一杯由星巴克招待。
活動品項：蜂蜜公爵爆爆星冰茶、冷萃咖啡、濃萃義式厚那堤（含特選）、風味那堤（含特選）、經典紅茶那堤、玫瑰蜜香茶那堤、冰搖檸檬果茶、焦糖可可碎片星冰樂、雙果果汁星冰樂、芒果火龍果椰奶星沁爽。
提醒大家，本活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；活動優惠僅適用指定品項，並依各門市現貨為準；原價購買與享有優惠折扣之飲料如更換需加價指定品項植物奶皆需收費；優惠不併用。
CAMA CAFE：飲品、咖啡豆9折！忠孝新生店重新開幕優惠
CAMA CAFE表示，忠孝新生店距離捷運忠孝新生站5號出口、步行只要2分鐘，即日起至4月24日重新開幕優惠：
◾️購買大杯以上飲品／咖啡豆「9折優惠」！
◾️現折5元買法推薦！購買大杯以上飲品，搭配餅乾「現折5元」；搭配三明治或力量生吐司「再加碼折5元」。
◾️立折10元優惠！指定飲品搭配超人氣「肉蛋吐司」立折10元（姊妹店「板橋文化店」同慶優惠）。
CAMA CAFE 忠孝新生店 資訊
地址：台北市中正區新生南路一段90號
時間：平日07:30-18:00、例假日08:00-18:00
電話：02-3322-4588
我是廣告 請繼續往下閱讀
星巴克表示，本周咖啡優惠「買一送一」，今起連3天開喝：
◾️今周一星巴克買一送一！星巴克uniopen聯名卡，每週一飲料好友分享，即日起至6月30日，活動期間每週一使用uniopen聯名卡於星巴克實體門市營業期間購買兩杯大杯(含)以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。
《NOWNEWS今日新聞》記者推薦最便宜星巴克買法：平均每大杯「草莓巴西莓檸檬風味星沁爽」55元起、「美式咖啡」57.5元、「香草風味星冰樂」62.5元、「那堤」70元，4月新品「蘋果山茶花風味氣泡美式」只要72.5元。
提醒大家，本活動限使用中國信託uniopen聯名卡實體卡、感應式支付（如：Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay）與使用附加之電子票證儲值卡（如：icash 2.0）付款及自動加值等交易；交易金額須以uniopen聯名卡單筆全額支付（不含其他折抵金額或優惠券等折扣活動）方可符合活動資格；不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂與行動預點服務；優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
活動品項：蜂蜜公爵爆爆星冰茶、冷萃咖啡、濃萃義式厚那堤（含特選）、風味那堤（含特選）、經典紅茶那堤、玫瑰蜜香茶那堤、冰搖檸檬果茶、焦糖可可碎片星冰樂、雙果果汁星冰樂、芒果火龍果椰奶星沁爽。
提醒大家，本活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；活動優惠僅適用指定品項，並依各門市現貨為準；原價購買與享有優惠折扣之飲料如更換需加價指定品項植物奶皆需收費；優惠不併用。
CAMA CAFE表示，忠孝新生店距離捷運忠孝新生站5號出口、步行只要2分鐘，即日起至4月24日重新開幕優惠：
◾️購買大杯以上飲品／咖啡豆「9折優惠」！
◾️現折5元買法推薦！購買大杯以上飲品，搭配餅乾「現折5元」；搭配三明治或力量生吐司「再加碼折5元」。
◾️立折10元優惠！指定飲品搭配超人氣「肉蛋吐司」立折10元（姊妹店「板橋文化店」同慶優惠）。
CAMA CAFE 忠孝新生店 資訊
地址：台北市中正區新生南路一段90號
時間：平日07:30-18:00、例假日08:00-18:00
電話：02-3322-4588