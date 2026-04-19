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淡江大橋機車道僅 2.5 公尺寬！公路局回應了

▲交通部長陳世凱視察淡江大橋。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.04.09）

機車道超窄真實原因曝光！路權團體傻眼：鬼扯

▲淡江大橋預計在 2026 年 5 月 12 日正式通車，這座新橋將能省去淡水河兩岸約 15 公里的繞行路。（圖／記者徐銘穗）

新北市重要新地標淡江大橋預計將於 5 月 12 日正式通車，這兩天陸續舉辦路跑與自行車活動，讓部分民眾搶先登上大橋體驗。不過，有不少人發現，淡江大橋的機車道設計相當狹窄，質疑有安全上的疑慮。對此，交通部公路局回應表示，符合公路路線設計規範；而「」則挖出實際的設計原因，怒轟根本「鬼扯一堆」。淡江大橋這幾天成為熱門關注焦點，許多參加路跑、自行車活動的民眾率先登上大橋打卡，拍下這座壯闊橋梁的現場模樣。不過，也有不少機車族發現，淡江大橋的機車道似乎特別窄，質疑若發生車禍，很可能造成嚴重塞車或救援困難等事故。對此，交通部公路局表示，淡江大橋機車道設計依據「公路路線設計規範」規定，外採用分隔設計，車道寬度需 2.5 公尺；而淡江大橋機車道採實體分隔，寬度正好為 2.5 公尺，完全符合規範。針對民眾與民代認為機車道過窄的疑慮，公路局北區公路新建工程分局長陳永傑也補充，目前已成立包含外部專家學者的「通車前安全諮詢小組」，正進行檢視與優化作業中。路權團體「台灣機車路權促進會」今（19）日晚間發文表示，淡江大橋「機車道窄得很奇怪」，並挖出 4 月 9 日交通部長陳世凱前往視察機車道寬度時的影片。當時公路局人員說明機車道偏窄的原因，竟是因為安全諮詢小組認為，若車道太寬駕駛就會超車，所以才刻意設計成單一車道以避免超車危險。這番設計理由曝光後，讓台灣機車路權促進會痛批：「照你這樣說，大家上去都會看風景、都不專心、都不准超車，那快車道也不要兩個車道，縮到一個車道就好；人行道縮到 0.75 公尺就好，剛好一個人或一台輪椅寬；自行車道也獨立出來，0.75 公尺一台車寬就好。」台灣機車路權促進會直言，若真的怕駕駛人分心，那乾脆「，而且又防海風，安全又專心」。許多二輪族駕駛紛紛留言點出潛在危機：「這寬度緊急救援車輛根本進不來啊！」「看風景還分兩輪和四輪喔？」「機車只有一線道，只要有一隻烏龜就會堵死整條機車道」、「一個機車事故就可以癱瘓整座橋的交通量，單一車道發生車禍就完全不用動了。然後警車、救護車、拖吊車全部卡在汽車道，傷患是不是還要『抬過』護欄到汽車道才能被送醫？」