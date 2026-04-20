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洛杉磯道奇隊人才輩出，近期除了大谷翔平屢創紀錄外，25歲的替補捕手拉辛（Dalton Rushing）本季有破繭而出的趨勢。19日他在面對科羅拉多洛磯隊的比賽中再度開砲，本季僅出賽6場就擊出5支全壘打。根據《MLB.com》記者蘭格斯（Sarah Langs）指出，拉辛寫下了自1900年以來、大聯盟高懸126年的一項罕見歷史紀錄。拉辛上一場以「先發第7棒、捕手」身分登場，於第2局擊出本季個人第5號全壘打。這項紀錄的驚人之處在於他的出賽節奏。蘭格斯指出，拉辛成為1900年以後，大聯盟首位達成以下條件的球員：「在個人賽季前6場比賽中擊出5發以上全壘打，且這6場比賽中從未有過超過兩次以上的連續出賽。」由於道奇隊陣中有明星捕手威爾史密斯（Will Smith）與指定打擊大谷翔平，拉辛的出場機會極為零星。他本季初登場是在3月30日，第二次上場已是4月5日，這種打打停停的節奏通常極難維持打擊手感，但拉辛卻能在此情況下維持驚人的1.786整體攻擊物（OPS），數據表現極度不科學。拉辛在去年（2025年）迎來大聯盟初登場，當時出賽53場僅敲出4轟，打擊率僅.204。然而，今年25歲的他展現了驚人的進化。本季至今僅出賽6場、19個打席，就已經敲出5支全壘打，產量已超越去年一整季。目前拉辛本季打擊率高達4成76，全壘打擊出5支，整體攻擊指數（OPS）為1.786，長打率則高達1.286。隨著拉辛展現出「外星人級」的打擊實力，外界也開始討論道奇隊捕手位置的甜蜜煩惱。威爾史密斯雖然是聯盟頂尖的正捕手，但拉辛這種不分先發或代打都能開轟的特質，已引起全聯盟多支球隊的覬覦。在道奇隊明星如雲的打線中，拉辛成功把握住每一次上場的機會。這位25歲捕手的崛起，不僅為道奇隊提供了強大的板凳深度，也讓總教練羅伯斯（Dave Roberts）在安排調度時，有了更多奢侈的選擇。