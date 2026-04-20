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▲艾爾哈特（Zach Ehrhard）本季在3A同樣打瘋了，打擊率高達.338，另有2轟，OPS為.920。（圖／路透／達志影像）

▲梅伊在2025年約滿成為自由球員後轉投紅雀隊，但目前的防禦率高達6.98，完全不見過往火球男的身影。（圖／路透／達志影像）

洛杉磯道奇隊近年來在轉會市場上的精準眼光再次引發熱議。根據最新報導，道奇隊去年透過交易從波士頓紅襪隊換來的兩名潛力新秀提布斯三世（James Tibbs III）、艾爾哈特（Zach Ehrhard），目前在3A表現極為驚人。對此，洛杉磯當地媒體甚至公開調侃：「紅襪隊真的應該停止跟道奇隊進行任何交易。」這起引發關注的交易發生在去年交易截止日前。當時道奇隊決定送出表現不振的右投梅伊（Dustin May），向紅襪隊換來外野手提布斯三世與艾爾哈特。當時這項交易並未引起過多波瀾，但如今這兩位小將的表現卻相出色，提布斯三世（James Tibbs III）本季在3A出賽19場，繳出打擊率.299、9發全壘打、OPS為1.147的恐怖數據。艾爾哈特（Zach Ehrhard）本季在3A同樣打瘋了，打擊率高達.338，另有2轟，OPS為.920。相較於道奇隊獲得的兩位逸材，紅襪隊換得的梅伊表現卻陷入谷底。梅伊在2025年約滿成為自由球員後轉投紅雀隊，但目前的防禦率高達6.98，完全不見過往火球男的身影。這令人聯想起2020年道奇隊從紅襪換來貝茲（Mookie Betts）的經典案例，當時紅襪送走了未來的名人堂球星，而道奇隊則建立起了長達十年的強權基業。面對如此巨大的結果差異，洛杉磯當地媒體《Dodgers Nation》記者卡姆拉斯（Noah Camras）在社群平台X上發文直言：「一開始是貝茲的交易，6年後變成了梅伊的交易。」他羅列出兩名新秀的華麗數據，並在文末戲謔地總結：「紅襪隊真的該停止跟道奇隊做交易了。」這項報導再次彰顯了道奇隊管理層在人才評估上的卓越能力，不論是在大聯盟層級簽下大谷翔平，還是在農場體系挖掘被低估的潛力股，道奇隊正一步步建構出其他球隊難以望其項背的職棒王國。