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美國愛荷華大學在當地時間周日凌晨爆出重大槍擊案，警方與校方證實目前已知至少三人重傷，但具體傷亡未明，中槍者已被送至醫院，槍手目前仍在逃中。根據ABC與NBC報導，警方表示，週日愛荷華大學附近發生一起槍擊事件，造成「多名受害者」受傷，目前警方正在調查。愛荷華市警察局在一份聲明中表示，目前已有多名受害者被送往當地醫院，接受傷勢治療。但尚未取得他們傷勢情況的相關資訊。警方表示，在凌晨1點46分接獲通報，東學院街（East College Street）100號路段發生一場大規模鬥毆，警方抵達現場後聽到槍聲。校方也在警示訊息中表示，愛荷華市的學院街（College Street）與克林頓街（Clinton Street）附近傳出槍聲。校方在凌晨2點03分發布更新指出：「第一線救援人員已抵達現場，確認有受害者。請持續避免進入該區域」；警方表示，目前尚未有人被逮捕。這起衝突發生的具體情況目前仍不清楚。社群媒體流傳的影片似乎顯示，在槍擊發生前已有衝突，現場涉及一大群人。畫面中可見多名人士對他人拳打腳踢，而旁觀者則不斷呼喊要他們停止。第一線救援人員一度通報至少有四人遭到槍傷。警方證實，有多名受害者被送往當地醫院接受治療，但未具體說明總共有多少人受傷。愛荷華大學校長威爾森(Barbara Wilson）在聲明中表示，已知至少有三名學生在事件中受傷。校方也發布警示，呼籲校園社群避免前往事發區域。愛荷華州州長雷諾茲（Kim Reynolds）表示，州政府將提供所有可用資源協助調查。她說：「這起毫無意義的暴力行為，已對大學與我們整個州造成重大打擊。」