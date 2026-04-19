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排名 球隊 出賽 勝-和-敗 勝率 勝差 1 味全龍 15 10-0-5 0.667 - 1 台鋼雄鷹 16 10-1-5 0.667 0 3 富邦悍將 13 7-0-6 0.538 2 3 統一獅 14 7-1-6 0.538 2 5 樂天桃猿 15 6-0-9 0.400 4 6 中信兄弟 15 3-0-12 0.200 7

中華職棒2026年上半季賽程僅進行四分之一，傳統豪門中信兄弟卻陷入史無前例的開季低迷。今（19）日在與味全龍的「龍象大戰」中，兄弟先發投手魏碩成控球崩盤，加上打線後繼無力，最終以3：9慘敗。中信兄弟目前戰績僅3勝12敗，不僅持續在聯盟墊底，更正式刷新隊史29年來開季最速12敗的慘烈紀錄。本場比賽中信兄弟派出魏碩成掛帥先發，然而他今日狀態極其不穩，僅投3局就用了69球，其中好球數僅35顆。雖然整場比賽只被敲出1支安打，卻瘋狂奉送6次保送（5次四壞球、1次死球）。關鍵第三局，魏碩成在僅被擊出1安打的情況下，單局送出4次保送自亂陣腳，單局丟掉4分。最終魏碩成主投3局失4分（3分責失），在控球完全失準的情況下苦吞敗投。除了先發投手表現不佳，中信兄弟今年「投打失衡」的狀況在數據上顯露無遺。在已賽的15場比賽中比賽最後3局有得分的場次僅有4場，打線後勁嚴重不足。至於有失分的場次則高達12場，牛棚與守備在後段似乎更加不穩。此役輸球後，兄弟開季15場吞下12敗，打破了1997年（16場12敗）及2018年（16場12敗）的隊史紀錄，成為隊史29年來最慘澹的開季表現。反觀衛冕軍味全龍，今日展現了強大的進攻侵略性。靠著張祐銘2支關鍵長打以及朱育賢的兩分砲助威，搭配單場4次盜壘成功的「速度戰」，徹底撕裂兄弟防線。味全龍在單周「龍象大戰」中取得2勝1敗優勢，目前以10勝5敗、0.667的勝率暫居第一，出賽16場同為10勝的台鋼則居次。兩隊與墊底的中信兄弟勝差已擴大至7場。