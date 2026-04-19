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▲梁家輝（左）獲得本屆香港金像獎最佳男主角獎。（圖／翻攝自微博）

梁家輝以《捕風追影》拿下第44屆香港電影金像獎最佳男主角獎，在電影裡他飾演一位狡猾、神祕的反派，不過每次現身都存在感爆棚，讓所有影迷都沉浸在他「千面影帝」的演技中，梁家輝上台致詞時一度哽咽，特別點名老婆，「謝謝妳忍受我44年。」真性情發言讓影迷都看哭。梁家輝在上台領獎致詞時提到，「這次的提名對我來說別具意義，無論有沒有得獎，對我而言都是一輩子的榮耀。」談到太太時，他終於忍不住落淚哽咽表示：「我覺得最應該感謝的是我的家人，我的兩個女兒、兩個女婿，還有兩個孫子，還有我的太太，他們都一直包容我，尤其是我太太，包容了我44年，真的非常感謝！」第44屆香港電影金像獎於今晚盛大揭曉影帝，由實力派演員梁家輝憑藉電影《捕風追影》奪下最佳男主角獎，這也是他演藝生涯中第5度封帝，憑藉精湛且多變的演技，他在片中成功詮釋神祕狡猾的反派角色，每次登場都氣場全開，讓觀眾印象深刻，也再次證明其「千面影帝」的實力與地位。此次獲獎讓梁家輝在金像獎影帝得獎次數上獨居第二，僅次於6度奪獎的梁朝偉，值得一提的是，他更締造了橫跨年代最長的紀錄，從1980年代一路到2026年，跨越整整50年持續在影壇發光發熱，堪稱華語電影界的傳奇人物。回顧梁家輝過去的得獎作品，從早期的《垂簾聽政》、《92黑玫瑰對黑玫瑰》，到後來的《黑社會》與《寒戰》，每一部都展現截然不同的角色面貌與表演層次，此次再以《捕風追影》封帝，不僅為他的演藝履歷再添輝煌一筆，也讓外界更加期待他未來帶來更多突破性的作品。