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前民眾黨中配立委李貞秀日前遭民眾黨開除黨籍失去立委職務，上週開撕民眾黨，怒噴黃國昌、陳智菡與高虹安，今（19）日於社群平台直播證實聲請假處分來保住黨籍，而對內也要走黨內申訴，更痛批策劃整起事件的人囂張至極，至今都沒有收到民眾黨開除黨籍紙本通知。也提及以後不再罵黃國昌了，原因是「柯文哲有出來說要冷靜冷靜」。「告了告了！」李貞秀今晚又開直播，證實自己聲請假處分，稱尋求王金平模式聲請假處分，批評民眾黨策劃鬧劇的人囂張至極，自己至今仍未收到民眾黨開除黨籍紙本通知。李貞秀說，自己被開除黨籍30天申覆期限還沒到，過去柯文哲都說給她一點時間了，就知道民眾黨這幫人有多可惡了。強調立法院簽署離職的文件還沒有簽，因為簽了就等同於離職了，「簽了不就證明我沒有立委資格？我當然沒簽！」李貞秀強調，「是我的搶不走，不是我的留不住」，黃國昌毀約在先，那就照正常程序來，該黨內申訴就黨內申訴，律師也提到拖越久越有利，「請大家看怎麼發展」。而李貞秀也說，柯文哲幾天前有出來說「要冷靜冷靜」，所以自己就不罵黃國昌了，記者與節目的邀約也都拒絕了。