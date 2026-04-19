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114學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽男子組冠軍戰，今（19）日晚間於台北小巨蛋點燃戰火。賽前已締造跨季73連勝的衛冕軍政治大學，再度展現近乎恐怖的統治力，全場一路領先，最終以92：50懸殊分差輕取國體大。政大不僅將紀錄推進至驚人的「跨季74連勝」，更寫下自109學年度至今的總冠軍6連霸，寫下UBA史上難以撼動的「政大障礙」。開賽政大雄鷹隨即展現衛冕決心，首節宋昕澔個人連拿7分，配合林子皓在節末的強勢切入，首節就打出24：12的攻勢奠定基礎。次節政大持續擴大領先，外籍生波波卡鎮守禁區讓國體大吃足苦頭，半場打完政大已取得46：28的大幅領先。雙方易籃再戰後，政大隊長徐得祈接管比賽，他在第三節開局外線連發，率隊打出一波14：2的攻勢，將比分瞬間拉開到60：30兩倍差。儘管國體大試圖靠長人胡晉豪在禁區取分，但在政大兵多將廣的輪替下收效甚微，三節結束政大已手握31分領先，讓比賽提早進入垃圾時間。末節政大主力前鋒吳志鍇外投內切連拿5分，分差更一度擴大超過40分。終場前1分51秒，政大總教練陳子威將主力全數換下，球員在板凳區激動擁抱慶祝。最終政大以92：50完美收尾，順利登頂。國體大曾在106學年度奪下隊史首冠，此次時隔7年再度闖進壓軸冠亞軍賽，原想挑戰政大霸權，但今日團隊手感冰冷，四節得分皆無法突破16分，體能與對抗性在政大高壓防守下顯得吃力。全隊僅胡晉豪與曹祐寧各拿10分表現較為穩定。這座冠軍盃也象徵政大自 109 學年度以來，連續6年稱霸大專籃壇。