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民眾黨前立委李貞秀，一路從國籍爭議到開罵黨主席黃國昌，引發熱烈討論。近日在網路節目《下班瀚你聊》中大方分享感情史。她不僅首度爆料早年在台商工廠工作時，差點被老闆「包養」的過程，還透露自己為了參政與丈夫辦理離婚，沒想到房子過戶後，前夫竟然秒變臉，連家門都不讓她進！李貞秀回憶，早年在中國台商工廠擔任小幹部時，當時老闆的合夥人私下向她老闆提出想「包養」李貞秀，還開出誘人條件：「除了不能給妳婚姻，生小孩、車子、房子，什麼都可以。」當時老闆為了保護她，將決定權交給李貞秀。李貞秀笑說這簡直比電視劇還誇張，對方當面問她意願時，她因家教嚴格果斷拒絕，大喊「絕對不可能」。這份堅持也贏得老闆的敬重，誇讚她「果然沒看錯人」。後來工廠重組，老闆將李貞秀託付給自己的好朋友，也就是李貞秀的前夫。她坦言，當時在工廠大家都叫她「老闆的妹妹」。她本以為前夫對她的體貼照料是受人之託，沒想到對方竟是真心追求。母胎單身的她被前夫的誠意打動，進而交往結婚。李貞秀提到，前夫的阿公甚至是「阿扁後援會長」，家裡甚至有「身為台灣人就要講台灣話」的堅持，這讓不擅家事又愛花錢的她在婆家吃了不少苦頭，總覺得被當成外人。談到婚姻現況，李貞秀表示婚後與婆家連結太深，加上擔心參選要身分查核會影響選情，才與前夫協商離婚，原以為只是名義上分開，被迫離職後還打算「倒追」前夫回去當室友，怎知現實比想像中殘酷。李貞秀控訴，前夫在房產過戶前對她百般呵護，甚至會幫她洗水果。沒想到手續一辦完，前夫立刻變臉，不僅修改房間密碼、不准她進屋，甚至連車子都不給她開，冷回：「這裡不歡迎你，請另謀出路。」笑著抱怨前夫太過奸詐。