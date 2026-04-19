我是廣告 請繼續往下閱讀

▲廖子妤在《像我這樣的愛情》角色難度高，演出也相當賣力。（圖／摘自 像我這樣的愛情IG）

▲廖子妤成為香港電影金像獎影后，看得出情緒激動，眼泛淚光。（圖／摘自 像我這樣的愛情IG）

第44屆香港金像獎最佳女主角，由馬來西亞赴港發展的廖子妤憑著《像我這樣的愛情》中的腦性麻痺患者角色勝出，擊退在《醬園弄·懸案》裡把自己弄得醜到被稱「毀容」的章子怡。廖子妤為了忠實呈現腦性麻痺者的真貌，連呼吸調整都很注意，甚至拍到兒時舊疾復發，每天都會心絞痛，吃足苦頭。片中提及殘疾人士的性需求以及對愛的渴望，不免有些大尺度的內容，也需要克服心理上的障礙，難度高、她的表現亦突出，堪稱眾望所歸。在《像我這樣的愛情》中，廖子妤扮演性格開朗樂觀的腦性麻痺女孩，卻意外開啟了探索性與親密關係的可能性，和陳家樂扮演、為殘疾人士提供性服務的義工產生了親密的接觸，開始思索彼此關係的本質。她為此去探訪真正的患者，甚至希望能夠了解他們在性愛過程中真實的反應與狀態，也很難得真的找到願意跟她聊的病友，是她演好劇中人物的大功臣。她也逼迫自己一定要忠實呈現，才會把肌肉繃緊到太用力、造成心絞痛，幾乎每天都會發作好幾遍。當心絞痛發作的時候，儘管沒有生命危險，卻要忍住疼痛去呼吸，直到拍攝完畢，過程中她吃足了苦頭，也因為角色和碰到的情境如此特別，她費盡全力，更給自己很高的標準，就算現在看這部電影，還有地方可以做得更好，每次到那些部分，就希望自己還能再演一次。廖子妤從馬來西亞到香港發展已將近15年，首部電影《末日派對》就入圍過香港電影金像獎最佳新演員，她也曾以《梅艷芳》扮演姊姊梅愛芳獲得香港電影金像獎最佳女配角。她從最佳女配角得主升格成為影后，剛好和本屆的最佳女配角《再見UFO》衛詩雅去年以《破·地獄》奪得最佳女主角，今年再獲最佳女配角相反。本屆影后之爭，廖子妤的角色明顯看得出挑戰性極高，得獎呼聲比其他對手高出一籌，反而讓她壓力沉重，還曾經放話表示最想拿「最佳衣著獎」，而今順利成為影后、擊敗有國際影星地位的章子怡，難掩情緒激動，眼睛泛著淚光，還差點忘了感謝在台下的男友盧鎮業。她坦言這段時間的心情很亂，因為大家都說看好她，反而很緊張、害怕，透露自己的個性很怕成為焦點，卻偏偏熱愛演戲，最後則謝謝爸媽始終相信她，不懷疑她的決定，她也期許自己第55屆、66 屆、77屆、88屆依然可以參加金像獎。