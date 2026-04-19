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前年底公平會否決了 Uber Eats 收購 foodpanda 台灣，理由是「限制競爭之不利益大於整體經濟利益」。今年3月Grab 宣布以六億美元接手foodpanda 台灣，此案正在公平會審查。高雄大學政治法律學系教授廖義銘指出，多數人把這當成一樁全新的併購案，但他有不同的看法。廖義銘指出，「法政策分析的核心，是看法律沒說什麼。」他說，「前年那個否決，擋住了正面進攻。但法律沒有預見迂迴。」迂迴的路徑，其實並不隱蔽。Uber 持有Grab約13.1% 股權，執行長Khosrowshahi 在Grab董事會任職。Grab 宣布收購foodpanda台灣後僅二十五天，Uber 便以2.7 億歐元入股foodpanda母公司Delivery Hero，持股升至 7%。買方的股東是 Uber，賣方母公司的股東也是Uber，台灣市場僅存的競爭者還是Uber。廖義銘認為，股權結構只是問題的表層。更深的風險在於「平台入口」的集中。Grab 不是一家單純的外送公司——它自我定位為super app，支付、物流、廣告、會員體系整合在同一個平台上。收購foodpanda台灣，買的不是一個外送品牌，而是一次性拿下消費者基礎、商戶網絡與數據資產。廖義銘指出，2025年6月歐盟對Delivery Hero與Glovo的少數股權加董事席次結構裁罰3.29 億歐元，認定此類結構足以構成聯合壟斷風險。Uber對Grab的持股結構—13.1% 股權加董事席次—與該案如出一轍。他強調，這不只是Grab能不能買foodpanda的問題，這是台灣的競爭法制度，在面對跨國資本以迂迴方式達成集中時，有沒有能力辨識、有沒有意願回應的問題。前年那個否決，是台灣畫下的底線。今年的審查結果，將決定那條線是刻在石頭上的，還是畫在沙灘上的。