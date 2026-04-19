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▲金城武主演的電影《風林火山》，在第44屆香港電影金像獎入圍12項，最後得到8項獎，是獲獎數量上的最大贏家。（圖／壹壹喜喜提供）

▲《再見UFO》團隊上台共享成為最佳電影得主的榮耀，這部片也是今年香港電影金像獎實質上含金量的大贏家。（圖／摘自 IG@hongkongfilmawards）

▲香港金像獎大玩Kiss Cam，古天樂（中）獻吻宣萱、郭羡妮、滕麗名，成為全場搶眼話題。（圖／翻攝自微博）

▲舒淇以《女孩》在香港金像獎獲新晉導演獎，她今年入圍3項得1獎，她在台上幽默自嘲太老，打趣稱是能得獎的理由。（圖／摘自 IG@hongkongfilmawards）

第44屆香港電影金像獎頒獎典禮圓滿結束，殺青後冰封8年才完成推出的《風林火山》得到最佳男配角（杜德偉）、最佳攝影等8項獎，成為得獎總數上的最大贏家，不過充滿香港情懷、溫馨感人的《再見UFO》，得到最佳電影、最佳導演（梁栢堅）、最佳女配角（衛詩雅）、最佳編劇等5獎，含金量最高。《捕風追影》讓梁家輝第5度成為香港電影金像獎影帝，《像我這樣的愛情》廖子妤則是新科影后，以《女孩》入圍3項的舒淇最後得到新晉導演獎。《風林火山》曾經是香港影壇的「都市傳說」，大家都知道片子已殺青、都不知道何時能推出，雖然去年終於完成，男主角金城武始終沒參與宣傳，片子在沒有強大造勢下票房不突出、影評也不亮眼，卻成為香港電影金像獎的最大贏家，關鍵在於技術獎項的表現極為突出，幾乎有提名就會得獎。同樣擺了好幾年才上映的《再見UFO》則是實質上的大贏家，編導演都獲肯定。梁家輝的5屆影帝紀錄成為史上亞軍，僅次於6登影帝的梁朝偉。梁家輝第5度登上香港電影金像獎影帝的有趣之處，在於《捕風追影》是根據他過去演出的《跟蹤》改編重拍，他在兩部片中都演老謀深算的狡猾匪首，可是《跟蹤》是扮演資深跟蹤隊長官的任達華入圍香港電影金像獎，梁家輝演出設定幾乎相同的角色到了第2次才獲獎。他曾以《垂簾聽政》成為史上最年輕的香港電影金像獎影帝，紀錄未被打破，演技實力一直受到外界的推崇。影后廖子妤則演出了難度極高的腦性麻痺患者，而且片中還要探索他們對性與愛的渴求，尺度也大，她演出賣力到天天心絞痛。原先她在入圍者中就是得獎呼聲最被看好的一位，雖然對手包括國際級的《醬園弄·懸案》章子怡，讓她一度心情緊張，最後還是成功贏得獎座。廖子妤是從馬來西亞赴港發展，經過快15年，已成為香港影壇實力受到肯定的女星，演藝行情還在看漲。得到最佳男女配角的《風林火山》杜德偉，入行41年首度贏得香港電影金像獎的肯定，感謝同樣參與這部片演出的影帝梁家輝，而《再見UFO》衛詩雅繼去年以《破·地獄》成為香港電影金像獎影后，今年再得到最佳女配角，雖然是接手原定「阿嬌」鍾欣潼的角色，她卻演出自己的生命也得獎，自己也很喜歡片中的這個角色。今年以《女孩》一人入圍最佳導演、編劇、新晉導演的舒淇，人生邁入半百時奪得新晉導演獎，雖然自嘲是最老的新晉導演，卻也展現出轉進幕後的雄厚潛力，她之前曾得過香港電影金像獎最佳新演員、最佳女配角，現在拿下新晉導演，鏡頭前後的能力都得到肯定。早先入圍名單揭曉後，她的另一半馮德倫就說過，希望她能得獎，就剛好當成50大壽的生日禮物，果然被他預言成真。香港電影金像獎典禮也是眾星歡聚的時光，古天樂在Kiss Cam的環節中，配合演出隔空吻《尋秦記》的3位資深美女宣萱、郭羨妮、滕麗名，讓大家看到他意外活潑的一面，被譽為整場典禮「最佳男主角」。他今年以《私家偵探》和《尋秦記》兩部片入圍最佳男主角，可惜互相瓜分票源，沒能集中火力，也與影帝榮銜擦身而過。《尋秦記》在香港賣座鼎盛，入圍11項全部落空，成了今年最大輸家，粉絲心中不免感到遺憾。最佳電影《再見UFO》最佳導演梁栢堅《再見UFO》最佳男主角梁家輝《捕風追影》最佳女主角廖子妤《像我這樣的愛情》最佳男配角杜德偉《風林火山》最佳女配角衛詩雅《再見UFO》最佳新演員鄧濤《女孩不平凡》新晉導演舒淇《女孩》最佳編劇《再見UFO》最佳視覺效果《風林火山》最佳音響效果《風林火山》最佳原創電影歌曲華富一號《再見UFO》最佳原創電影音樂《風林火山》最佳動作設計《捕風追影》最佳服裝造型《風林火山》最佳美術指導《風林火山》最佳剪接《風林火山》最佳攝影《風林火山》專業精神獎姚敏綺終身成就獎朱家欣