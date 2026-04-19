第44屆香港電影金像獎頒獎典禮圓滿結束，殺青後冰封8年才完成推出的《風林火山》得到最佳男配角（杜德偉）、最佳攝影等8項獎，成為得獎總數上的最大贏家，不過充滿香港情懷、溫馨感人的《再見UFO》，得到最佳電影、最佳導演（梁栢堅）、最佳女配角（衛詩雅）、最佳編劇等5獎，含金量最高。《捕風追影》讓梁家輝第5度成為香港電影金像獎影帝，《像我這樣的愛情》廖子妤則是新科影后，以《女孩》入圍3項的舒淇最後得到新晉導演獎。
《風林火山》奪8獎最大贏家 梁家輝5登影帝史上亞軍
《風林火山》曾經是香港影壇的「都市傳說」，大家都知道片子已殺青、都不知道何時能推出，雖然去年終於完成，男主角金城武始終沒參與宣傳，片子在沒有強大造勢下票房不突出、影評也不亮眼，卻成為香港電影金像獎的最大贏家，關鍵在於技術獎項的表現極為突出，幾乎有提名就會得獎。同樣擺了好幾年才上映的《再見UFO》則是實質上的大贏家，編導演都獲肯定。梁家輝的5屆影帝紀錄成為史上亞軍，僅次於6登影帝的梁朝偉。
梁家輝第5度登上香港電影金像獎影帝的有趣之處，在於《捕風追影》是根據他過去演出的《跟蹤》改編重拍，他在兩部片中都演老謀深算的狡猾匪首，可是《跟蹤》是扮演資深跟蹤隊長官的任達華入圍香港電影金像獎，梁家輝演出設定幾乎相同的角色到了第2次才獲獎。他曾以《垂簾聽政》成為史上最年輕的香港電影金像獎影帝，紀錄未被打破，演技實力一直受到外界的推崇。
廖子妤高難度演出封后 衛詩雅影后降格女配角也開心
影后廖子妤則演出了難度極高的腦性麻痺患者，而且片中還要探索他們對性與愛的渴求，尺度也大，她演出賣力到天天心絞痛。原先她在入圍者中就是得獎呼聲最被看好的一位，雖然對手包括國際級的《醬園弄·懸案》章子怡，讓她一度心情緊張，最後還是成功贏得獎座。廖子妤是從馬來西亞赴港發展，經過快15年，已成為香港影壇實力受到肯定的女星，演藝行情還在看漲。
得到最佳男女配角的《風林火山》杜德偉，入行41年首度贏得香港電影金像獎的肯定，感謝同樣參與這部片演出的影帝梁家輝，而《再見UFO》衛詩雅繼去年以《破·地獄》成為香港電影金像獎影后，今年再得到最佳女配角，雖然是接手原定「阿嬌」鍾欣潼的角色，她卻演出自己的生命也得獎，自己也很喜歡片中的這個角色。
舒淇抱走新晉導演 古天樂配合Kiss Cam搶眼
今年以《女孩》一人入圍最佳導演、編劇、新晉導演的舒淇，人生邁入半百時奪得新晉導演獎，雖然自嘲是最老的新晉導演，卻也展現出轉進幕後的雄厚潛力，她之前曾得過香港電影金像獎最佳新演員、最佳女配角，現在拿下新晉導演，鏡頭前後的能力都得到肯定。早先入圍名單揭曉後，她的另一半馮德倫就說過，希望她能得獎，就剛好當成50大壽的生日禮物，果然被他預言成真。
香港電影金像獎典禮也是眾星歡聚的時光，古天樂在Kiss Cam的環節中，配合演出隔空吻《尋秦記》的3位資深美女宣萱、郭羨妮、滕麗名，讓大家看到他意外活潑的一面，被譽為整場典禮「最佳男主角」。他今年以《私家偵探》和《尋秦記》兩部片入圍最佳男主角，可惜互相瓜分票源，沒能集中火力，也與影帝榮銜擦身而過。《尋秦記》在香港賣座鼎盛，入圍11項全部落空，成了今年最大輸家，粉絲心中不免感到遺憾。
第44屆香港電影金像獎得獎名單
最佳電影
《再見UFO》
最佳導演
梁栢堅《再見UFO》
最佳男主角
梁家輝《捕風追影》
最佳女主角
廖子妤《像我這樣的愛情》
最佳男配角
杜德偉《風林火山》
最佳女配角
衛詩雅《再見UFO》
最佳新演員
鄧濤《女孩不平凡》
新晉導演
舒淇《女孩》
最佳編劇
《再見UFO》
最佳視覺效果
《風林火山》
最佳音響效果
《風林火山》
最佳原創電影歌曲
華富一號《再見UFO》
最佳原創電影音樂
《風林火山》
最佳動作設計
《捕風追影》
最佳服裝造型
《風林火山》
最佳美術指導
《風林火山》
最佳剪接
《風林火山》
最佳攝影
《風林火山》
專業精神獎
姚敏綺
終身成就獎
朱家欣
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《風林火山》曾經是香港影壇的「都市傳說」，大家都知道片子已殺青、都不知道何時能推出，雖然去年終於完成，男主角金城武始終沒參與宣傳，片子在沒有強大造勢下票房不突出、影評也不亮眼，卻成為香港電影金像獎的最大贏家，關鍵在於技術獎項的表現極為突出，幾乎有提名就會得獎。同樣擺了好幾年才上映的《再見UFO》則是實質上的大贏家，編導演都獲肯定。梁家輝的5屆影帝紀錄成為史上亞軍，僅次於6登影帝的梁朝偉。
梁家輝第5度登上香港電影金像獎影帝的有趣之處，在於《捕風追影》是根據他過去演出的《跟蹤》改編重拍，他在兩部片中都演老謀深算的狡猾匪首，可是《跟蹤》是扮演資深跟蹤隊長官的任達華入圍香港電影金像獎，梁家輝演出設定幾乎相同的角色到了第2次才獲獎。他曾以《垂簾聽政》成為史上最年輕的香港電影金像獎影帝，紀錄未被打破，演技實力一直受到外界的推崇。
影后廖子妤則演出了難度極高的腦性麻痺患者，而且片中還要探索他們對性與愛的渴求，尺度也大，她演出賣力到天天心絞痛。原先她在入圍者中就是得獎呼聲最被看好的一位，雖然對手包括國際級的《醬園弄·懸案》章子怡，讓她一度心情緊張，最後還是成功贏得獎座。廖子妤是從馬來西亞赴港發展，經過快15年，已成為香港影壇實力受到肯定的女星，演藝行情還在看漲。
得到最佳男女配角的《風林火山》杜德偉，入行41年首度贏得香港電影金像獎的肯定，感謝同樣參與這部片演出的影帝梁家輝，而《再見UFO》衛詩雅繼去年以《破·地獄》成為香港電影金像獎影后，今年再得到最佳女配角，雖然是接手原定「阿嬌」鍾欣潼的角色，她卻演出自己的生命也得獎，自己也很喜歡片中的這個角色。
今年以《女孩》一人入圍最佳導演、編劇、新晉導演的舒淇，人生邁入半百時奪得新晉導演獎，雖然自嘲是最老的新晉導演，卻也展現出轉進幕後的雄厚潛力，她之前曾得過香港電影金像獎最佳新演員、最佳女配角，現在拿下新晉導演，鏡頭前後的能力都得到肯定。早先入圍名單揭曉後，她的另一半馮德倫就說過，希望她能得獎，就剛好當成50大壽的生日禮物，果然被他預言成真。
香港電影金像獎典禮也是眾星歡聚的時光，古天樂在Kiss Cam的環節中，配合演出隔空吻《尋秦記》的3位資深美女宣萱、郭羨妮、滕麗名，讓大家看到他意外活潑的一面，被譽為整場典禮「最佳男主角」。他今年以《私家偵探》和《尋秦記》兩部片入圍最佳男主角，可惜互相瓜分票源，沒能集中火力，也與影帝榮銜擦身而過。《尋秦記》在香港賣座鼎盛，入圍11項全部落空，成了今年最大輸家，粉絲心中不免感到遺憾。
最佳電影
《再見UFO》
最佳導演
梁栢堅《再見UFO》
最佳男主角
梁家輝《捕風追影》
最佳女主角
廖子妤《像我這樣的愛情》
最佳男配角
杜德偉《風林火山》
最佳女配角
衛詩雅《再見UFO》
最佳新演員
鄧濤《女孩不平凡》
新晉導演
舒淇《女孩》
最佳編劇
《再見UFO》
最佳視覺效果
《風林火山》
最佳音響效果
《風林火山》
最佳原創電影歌曲
華富一號《再見UFO》
最佳原創電影音樂
《風林火山》
最佳動作設計
《捕風追影》
最佳服裝造型
《風林火山》
最佳美術指導
《風林火山》
最佳剪接
《風林火山》
最佳攝影
《風林火山》
專業精神獎
姚敏綺
終身成就獎
朱家欣