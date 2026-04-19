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▲ 嘉義東區民宅19日晚間火警，消防撲滅後在3樓陽台發現一家三口倒臥，送醫搶救仍不治。（圖／翻攝畫面）

嘉義市東區19日晚間發生一起住宅火警，位於大雅路二段的一處透天厝起火。消防局晚間8時接獲通報後，立即出動人車趕往灌救，現場一度火光沖天，經約1小時搶救，於晚間9時48分將火勢撲滅。不幸的是，這起火警造成一對夫妻及其5歲女兒身亡。消防局指出，此次共出動16輛消防車、3輛救護車、44名警消及3名役男投入救援，除起火透天厝外，火勢也波及鄰近2戶民宅，所幸未再造成其他人員傷亡。火勢控制後，搜救人員於3樓陽台發現3人倒臥，當時均已無呼吸心跳，隨即送醫急救。其中男屋主最後被救出送醫，惟嘉義基督教醫院表示，夫妻經搶救後仍宣告不治；女童送往聖馬爾定醫院，也於晚間9時許宣告死亡。據了解，該透天厝屋主為一名老婦人，事發時正好出國未在屋內，因而躲過一劫。至於在3樓陽台發現的3名死者，為一對約44歲的夫妻及年約5歲女兒，3人與屋主之間的關係仍待進一步釐清。至於詳細起火原因及事發經過，仍待相關單位進一步調查釐清。